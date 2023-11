Para ficar na elite, Goiás terá de tirar diferença que nunca foi superada

O Goiás tem uma missão complicada pela frente. Para permanecer na Série A em 2024, o time esmeraldino terá de se tornar o primeiro clube na história do Brasileirão com 20 times que tira uma diferença de seis pontos para escapar da zona de rebaixamento (Z4) com quatro jogos a serem disputados.

Ao longo das 17 edições disputadas desde 2006, a maior diferença de pontos que foi tirada por um time que estava no Z4 na 34ª rodada e permaneceu foi de três pontos, com o Sport em 2017. O Leão tinha 36 pontos na ocasião - um a mais que o Goiás hoje - e se salvou da queda.

Bahia (2020), Chapecoense (2018), Coritiba (2015), Chapecoense (2014) de novo, Avaí (2010), Fluminense (2009) e Náutico (2008) foram outras equipes que estavam no Z4 na 34ª rodada e escaparam da queda, mas todos tiraram no máximo dois pontos de diferença para o time fora da degola.

O Goiás vive situação difícil na briga pela permanência. A equipe goiana venceu apenas duas vezes e conquistou 13 pontos em 45 disputados no returno do Brasileirão e só fica à frente do América-MG (11 pontos) nas piores campanhas na metade final.

O time goiano terá um confronto direto na próxima segunda-feira (27) e não pode se dar ao luxo de perder pontos. O Cruzeiro, próximo adversário do time esmeraldino, é justamente o primeiro clube fora do Z4, com seis pontos a mais que o alviverde. As equipes se enfrentam na Serrinha, no encerramento da 35ª rodada, a partir das 21 horas.

Nesta reta final e decisiva, além do Cruzeiro, o Goiás vai enfrentar o Grêmio, que briga pelo título do Brasileirão, o Fortaleza, que oscila na competição nacional e não vence há dez partidas, e desafia o rebaixado América-MG.