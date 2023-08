Para o Goiás, meta contra o lanterna é melhorar turno

O Goiás entra em campo no próximo domingo para enfrentar o América-MG e fechar o 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de repetir a mesma campanha da metade inicial do Brasileirão do ano passado. A campanha ainda está longe das melhores feitas pelo clube em um único turno da competição desde que ela passou a ser disputada por pontos corridos, a partir de 2003. Caso seja derrotado em Belo Horizonte, o time esmeraldino vai terminar com a sua terceira pior campanha em uma metade de Série A no período.

(Confira, no fim do texto, as campanhas do Goiás em cada turno da Série A desde 2003)

Com 19 pontos e a 1 ponto do Z4, o Goiás enfrenta o lanterna América-MG, que tem só 10 pontos, para seguir fora da zona do rebaixamento e para terminar o 1º turno em um momento de ascensão dentro da competição nacional. Após um início difícil, o time do técnico Armando Evangelista chega para a virada de turno em uma sequência positiva de quatro jogos sem perder pela competição nacional, sendo duas vitórias e dois empates.

Goiás pode repetir campanha de 2022

Se vencer o América-MG no confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Goiás vai terminar o 1º turno com 22 pontos e repetirá a primeira metade do Brasileirão de 2022. No ano passado, a diretoria esmeraldina avaliou que o clube fez uma campanha segura e sem sobressaltos, tanto que terminou a competição com uma vaga para a Copa Sul-Americana deste ano. O desejo dentro do Goiás é superar a campanha obtida na temporada passada e por isso é importante virar o turno com a pontuação mais alta possível.

Historicamente, o time esmeraldino consegue obter melhores campanhas na reta final do Brasileirão. Em 14 edições disputadas pelo Goiás na elite, a equipe goiana só piorou de rendimento no 2º turno, em relação à primeira metade da competição, em três ocasiões.

O time saiu de 50,9% de aproveitamento no 1º turno em 2007 para apenas 28,1% no 2º turno. Isso fez com que o Goiás ficasse ameaçado pelo rebaixamento até a última rodada.

Em 2009, após brilhante início com 61,4% de aproveitamento, o desempenho do Goiás despencou na segunda metade para apenas 35,1%.

A última vez que houve um declínio no 2º turno foi em 2014, mas como a diferença foi de apenas um ponto, esse desnível foi praticamente imperceptível para o torcedor.

Após a eliminação para o Estudiantes, da Argentina, no Serra Dourada, os jogadores do Goiás falaram da importância de deixar para trás a competição continental e mirar no 2º turno do Brasileirão, sem antes se esquecer de que uma vitória sobre o América-MG, fora de casa, pode ser o combustível ideal para, em seguida, começar o 2º turno com uma perspectiva mais positiva do que a vivida no início do Brasileirão, com a presença frequente na zona do rebaixamento.

“(A eliminação) É um capítulo que vamos fechar nesse livro, não influencia nada no Campeonato Brasileiro. Nós, agora, desligamos nossa mente no que diz respeito à Copa Sul-Americana para estarmos focados 100% no Brasileiro”, comentou o atacante João Magno, após a derrota para o Estudiantes-ARG na última quarta-feira (9).

Para a partida contra o América-MG, o técnico Armando Evangelista poderá contar novamente com o centroavante Matheus Babi, que não pôde atuar diante da equipe argentina por não estar inscrito na Sul-Americana.

Em relação ao time que venceu o Fortaleza no Brasileiro, por 1 a 0, em Goiânia, o zagueiro Bruno Melo volta a ficar à disposição da comissão técnica. Contra o time cearense, o zagueiro esmeraldino foi desfalque por motivo contratual, pois tem vínculo com o Fortaleza e está emprestado.