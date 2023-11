Parapan de Santiago: goianas avançam à semi e garantem medalhas no tênis de mesa

As mesatenistas goianas Thaís Fraga e Lethicia Lacerda Rodrigues avançaram à semifinal no tênis de mesa nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago (Chile) e garantiram, nesta sexta-feira (17), a conquista de medalhas para o Brasil.

No tênis de mesa não há disputa de terceiro lugar, quem perde na semifinal garante ao menos a medalha de bronze.

O dia começou com o duelo da goianiense Lethicia Rodrigues, de 21 anos. Ela venceu a guatemalense Anailil Arreola, por 3 a 0 ainda no encerramento da fase classificatória da classe 8 e avançou à semifinal, que será disputada neste sábado (18).

Lethicia Rodrigues vai enfrentar a brasileira Sophia Kelmer na semifinal da classe 8. O duelo vai ocorrer a partir das 10h30 deste sábado.

Thais Fraga, por sua vez, venceu a colombiana Manuela Guapi por 3 a 0 nas quartas de final. A atleta de 30 anos, que é natural de Goiânia, também vai disputar um duelo brasileiro na semifinal. O duelo será contra Joyce de Oliveira, neste sábado, a partir das 10h30.

Além das disputas na categoria simples, a dupla de atletas goianas começa a disputa dos jogos em duplas. Thais Fraga e Marliane Amaral enfrentam as argentinas Maria Garrone e Nayla Kuell, a partir das 19h30.

No mesmo horário, Lethicia Rodrigues faz dupla com Sophia Kelmer, que será sua adversária no simples. Elas vão enfrentar as costarriquenhas Kristel Morales e Aneth Araya.

Já o mesatenista Iranildo Conceição, de 59 anos, bateu o canadense Peter Isherwood, também por 3 a 0, no duelo da fase classificatória da classe 3 masculina. Ele vai enfrentar o chileno Luis Flores, neste sábado, a partir das 11 horas, no encerramento da fase classificatória. Se ganhar, também avança à semifinal e garante outra medalha para o Brasil.