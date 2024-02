Paulo Baya: aprovado por quem tem selo de qualidade da bola parada no Goiás

Paulo Baya caiu nas graças da torcida do Goiás. Com gols, a maioria deles em lances de bola parada, o atacante esmeraldino constrói seu melhor início de temporada por um clube. O artilheiro do Goianão 2024 arrancou elogios de quem fez história no time alviverde e também marcou gols em cobranças de faltas e pênaltis, como Paulo Baier, Uidemar e Jorge Batata.

O trio de especialistas confirma: Paulo Baya tem o dom. Essa é a forma como o atacante do Goiás costuma falar sobre sua qualidade em lances de bola parada. Paulo Baier, Uidemar e Jorge Batata também acreditam que o principal cobrador de faltas e pênaltis do clube esmeraldino pode evoluir no quesito e, para isso, não pode deixar de treinar.

Todos, sem exceção, afirmaram que o aprimoramento tem de ser no campo, de forma diária e por repetição.

“Hoje, o Paulo Baya é, ao lado do Tadeu, o grande jogador do Goiás. Está em bom momento e pode aprimorar essas batidas de falta. Ele já tem o dom da batida, agora é aprimorar a repetição. Só assim você melhora: repete, repete e repete. A finalização dele é natural. Eu tinha o dom da batida das faltas, principalmente próximo da área. Ele já mostra que consegue bater de qualquer distância”, opinou o ex-volante Uidemar, que foi revelado pelo Goiás e defendeu a equipe esmeraldina entre os anos de 1983 a 1989, além da temporada de 1995.

De gols de pênaltis e, principalmente, de cobranças de falta, o ex-ala Paulo Baier entende bem. Pelo Goiás, ele se destacou por ser um defensor artilheiro.

O ex-jogador, hoje técnico, foi o primeiro atleta que não era atacante ou meia a ser goleador máximo de uma edição do Goianão: foram 12 gols em 2005. Ele também é o maior artilheiro esmeraldino na Série A de pontos corridos (desde 2003), com 50 gols marcados. Nas temporadas de 2007 e 2008, Paulo Baier fez 13 e 14 gols no Brasileirão, respectivamente.

Quando Paulo Baya foi apresentado no Goiás, no dia 15 de janeiro, o atacante brincou com a semelhança de sonoridade do seu nome com o de Paulo Baier.

“Se ele conseguir fazer 10% do que eu fiz, já estará muito bom”, brincou o ídolo Paulo Baier, que tem acompanhado alguns jogos da equipe alviverde.

“Estou sabendo, sim, do sucesso que o Paulo Baya tem feito em relação à bola parada, que era uma característica minha também”, pontuou o ex-ala, que reforçou que um bom cobrador de falta não pode deixar de aprimorar sua batida.

“O segredo é treinar muito, não tem outro caminho. A postura antes da batida e o jeito que coloca a bola você só melhora com repetição no dia a dia. Na minha opinião, tudo para acontecer é treinamento. Sem treino, não acontece”, decretou Paulo Baier, que atualmente está sem clube depois de deixar o Figueirense, ano passado.

O ex-esmeraldino elogiou o artilheiro do Goianão. “O Paulo Baya está de parabéns pelo início dele, fico feliz por ele estar construindo uma história dessa maneira. Tive uma história dessa, bonita dentro do Goiás, e pude ajudar com gols que trouxeram alegria para a torcida do Goiás. Só com treinos, ele vai aprimorar e pode ajudar o Goiás a conquistar seus objetivos”, acrescentou Paulo Baier.

Desde 2019, o Goiás teve 15 gols marcados após cobranças de falta direta para o gol e ensaiadas com finalização para o gol. O zagueiro Rafael Vaz, hoje no Náutico, foi o que mais marcou em lances do tipo. Foram cinco gols entre 2019 e 2020, um no Goianão e quatro na Série A.

“Não pode deixar de treinar e buscar o máximo de repetição possível. Hoje, no futebol brasileiro, você tem jogo a cada três dias. Então, não treina bastante. Por isso, é preciso se dedicar ao máximo. É um dos motivos que me fizeram chegar no êxito de marcar muitos gols. É muito trabalho e esforço, é desgastante, mas a recompensa é grande”, declarou Rafael Vaz.

Pelo Goiás, em 11 jogos, Paulo Baya marcou nove gols no Goianão. Seis gols tiveram origem em lances de bola parada. Foram três após cobranças de pênaltis (considerando o feito diante do Goiatuba, que ele marcou no rebote da defesa) e três de falta (contando um dos dois diante do Goianésia, em lance de jogada ensaiada). Dois gols foram em cobranças de falta diretamente para o gol.

No Goianão 2024, Paulo Baya marca um gol a cada 85 minutos. É a melhor frequência de gols por minutos entre todos os jogadores que já marcaram no Estadual. O atacante também é o que mais finaliza em média por jogo (3 chutes) e o terceiro com mais chutes certos (1,3 por jogo). Os números são do Sofascore.

O atacante costuma treinar faltas, pênaltis e chutes de fora da área todos os dias no Goiás. O craque português Cristiano Ronaldo é seu principal ídolo e, desde a base, Paulo Baya se especializou em bola parada.

“É muito importante treinar todos os dias. Eu treinava faltas e pênaltis todos os dias, ficava de 40 minutos a 1 hora aprimorando depois dos treinos. Não era o batedor oficial, mas, quando tinha a oportunidade de bater faltas nos jogos, aproveitava”, comentou o ex-zagueiro Jorge Batata, que defendeu o Goiás entre 1987 a 1993 - em 1992, saiu para o XV de Piracicaba, mas retornou no ano seguinte.

Paulo Baya tem contrato com o Goiás até o final deste ano. O jogador está emprestado pelo Primavera-SP, e o clube goiano tem prioridade de compra ao término do empréstimo.