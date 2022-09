Pedalada celebra Dia Mundial Sem Carro nesta quinta-feira

O grupo de pedal Go Ciclo realiza nesta quinta-feira (22) um passeio cliclístico no Dia Mundial Sem Carro, com o objetivo de estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que revejam a dependência que criaram em relação ao carro ou moto.

A ideia é que essas pessoas experimentem, pelo menos nesse dia, formas alternativas de mobilidade, descobrindo que é possível se locomover pela cidade sem usar o automóvel e que há vida além do para-brisa.

A concentração para o passeio será às 19h na praça da T-23, no Setor Bueno, com saída às 20h e expectativa de chegada às 22h. O trajeto pode ser conferido aqui.

A expectativa é a participação de 800 ciclistas. Para participar é preciso doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que serão repassados à Liga do Bem e a União Beneficente Sagrada Face.



Serviço: Pedal Dia Mundial Sem Carro

Dia: quinta-feira (22)

Horário: 19h

Local: Praça da T-23

Inscrições: Doação de um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo