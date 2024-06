Pela primeira vez na história, Goiás encara o Santos pela Série B do Brasileiro

Entre os times da atual edição da Série B, o Santos é o adversário que o Goiás mais enfrentou na Série A. Nesta quarta-feira (19), pela primeira vez na história, as equipes vão se encontrar em uma partida na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Vila Belmiro, em Santos-SP, a partir das 19 horas, pela 11ª rodada da competição nacional.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

Dos 19 adversários na edição da Série B deste ano, o Goiás enfrentou 12 equipes na elite nacional em sua história. O Santos foi o que mais jogou contra o clube goiano na Série A: 52 jogos, com 17 vitórias esmeraldinas, 16 empates e 19 triunfos do time paulista.

Com a inédita participação do Peixe na Série B, será a primeira vez que as equipes duelarão na Segundona.

Coritiba (34 jogos), Guarani (27), Sport (26), Ponte Preta (19), Ceará (15), Paysandu (13), América-MG (10), Avaí (10), Chapecoense (6), Vila Nova (4) e Botafogo-SP (3) são os outros clubes que o Goiás enfrentou na Série A e estão na atual edição da Série B.

O duelo nesta quarta-feira (19) vale o retorno do Goiás para a faixa do acesso (G4) à Série A - foi ultrapassado pelo Operário-PR, que venceu a Chapecoense na abertura da 11ª rodada, na segunda-feira (17). O time esmeraldino precisa vencer o Santos para não depender de outros resultados.

O Goiás está no grupo dos quatro primeiros desde a 3ª rodada e caiu para a 5ª posição - tem 18 pontos.

Sem empatar com o Santos, o Goiás terá de torcer, para voltar ao G4, por derrota do Sport, que enfrenta o Ceará, e para que o Mirassol não vença o Vila Nova. Os adversários diretos do clube goiano também vão atuar como visitantes na rodada.

Mudança no ataque

Para o jogo desta noite, o técnico Márcio Zanardi terá de fazer uma mudança no ataque. Com problema muscular, o atacante Angello Rodríguez será substituído por Breno Herculano.

Há também a opção de escalar o meio-campista Rafael Gava, alterando o sistema tático do 3-4-3 para o 3-5-2. A tendência, porém, é manter o sistema que o treinador vem utilizando desde o início da Série B.

Márcio Zanardi não contará com cinco atletas contra o Santos. Além de Angello Rodríguez, Thiago Galhardo se recupera de um problema muscular e o meia Régis adquire condicionamento físico. O zagueiro Messias, que também se recupera de lesão muscular, estaria fora por questões contratuais por estar emprestado pelo Santos.

Um desfalque de última hora foi o lateral esquerdo Sander. Ele se recuperou de uma luxação no ombro, mas sofreu um corte no supercílio no treino de segunda-feira (17) e será ausência diante do Santos.

Peixe vive crise e choque de realidade na Série B

O Santos chega para o jogo contra o Goiás nesta quarta-feira (19) em seu pior momento na temporada. O Peixe perdeu as últimas quatro partidas na Série B e passa por momento de pressão, que pode até resultar na demissão do técnico Fábio Carille, caso a equipe esmeraldina vença na Vila Belmiro e amplie a fase ruim no time alvinegro.

Diferente do Goiás, que tem sete participações, dois títulos, cinco acessos, 297 jogos na Série B, sendo 238 nos formato de pontos corridos, o Santos disputa sua primeira edição da competição e encara um choque de realidade em relação ao momento do campeonato em sua história.

Desde que o atual formato foi adotado, em 2006, times considerados grandes que eram rebaixados, como Atlético-MG, Corinthians e Palmeiras, costumavam ter certa facilidade para retornar à Série A.

Atualmente, com equipes mais competitivas e diferenças técnicas, físicas e investimentos financeiros em comparação com outros times das primeiras edições, existem mais surpresas que dificultam a vida dos “grandes”. É o que ocorre com o Santos. Foi o que também ocorreu com o Cruzeiro, que passou três edições seguidas na Série B (2020, 2021 e 2022) até conseguir voltar.

O Peixe se tornou, na última rodada, o primeiro time dos considerados “grandes” de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais a perder cinco jogos nas dez primeiras rodadas da Série B. A equipe alvinegra perdeu para Operário-PR, Novorizontino, Botafogo-SP, América-MG (atual sequência) e Amazonas.

A atual sequência de derrotas, coincidentemente, ocorre com o Santos longe da Vila Belmiro. No período, o único jogo como mandante foi diante do Botafogo-SP, mas a direção alvinegra vendeu o mando de campo e a partir foi disputada no estádio do Café, em Londrina-PR. Contra o Goiás, o Peixe volta ao seu alçapão, que terá a presença de público.

A fase ruim com sequência de derrotas tirou o Santos da faixa do acesso. O clube pode, em caso de derrota para o Goiás, terminar a 11ª rodada com cinco pontos de distância para o 4º colocado.

Bastidores

Nesta semana, os bastidores do Santos esquentaram. O presidente Marcelo Teixeira, que não tem o hábito de se reunir com o elenco, teve uma conversa exclusiva com jogadores e cobrou reação na Série B. Segundo o ge.globo, o dirigente reclamou da queda de rendimento da equipe na competição e disse que confia em uma reviravolta no grupo alvinegro.

Apesar da confiança passada para o elenco, o técnico Fábio Carille balança no cargo. O treinador tem sido pressionado nos bastidores por causa das atuações. Jogadores do Santos estariam do lado do treinador e tentam dar a volta por cima nesta quarta-feira contra o Goiás para também amenizar a pressão sobre Fábio Carille.

Neste momento de “choque de realidade” na Série B, o Santos tenta reencontrar o caminho das vitórias e terá força máxima contra o Goiás.

Os atacantes Guilherme e Julio Furch, que se recuperam de lesões musculares, voltaram a jogar na rodada passada e a tendência é que comecem a partida entre os titulares. A previsão é que eles atuem entre 60 a 70 minutos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 11ª rodada

Jogo: Santos x Goiás

Local: Vila Belmiro (Santos/SP)

Data: 19/6/2024

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere e Sportv

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR

VAR: Charly Wendy Straub Deretti/SC (FIFA)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Diego, Marcão, Juninho e Luiz Henrique; Welliton, Breno Herculano e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.