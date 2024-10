Pela primeira vez no returno, Vila Nova fica a duas rodadas de distância do G4

LUIZ FELIPE MENDES

Na Série B de 2024, o Vila Nova sempre esteve brigando na parte de cima da tabela de classificação. Em 28 das 30 rodadas até aqui, a equipe goiana esteve dentro do G4 ou então tinha chances matemáticas de voltar à zona do acesso na rodada seguinte. Pela 1ª vez desde a 10ª rodada, o Tigre não possui essa perspectiva porque está a 4 pontos da faixa do acesso.

Desde o início do campeonato, o Vila Nova se colocou como um dos postulantes ao acesso. Nas sete primeiras rodadas, o Tigre ficou no G4 na 1ª e na 4ª. Nas demais, teve a oportunidade de conseguir um espaço entre os quatro primeiros na rodada seguinte, a depender de uma combinação de resultados.

Na 8ª rodada, depois de empatar com a Chapecoense em 1 a 1, o Vila Nova estacionou em 10º lugar, a sua pior colocação na atual edição da Série B, e ficou a quatro pontos do Ceará, que abria o G4 naquela ocasião. Após a 10ª rodada, quando foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0, o Tigre voltou a ficar a quatro pontos do G4, que tinha o Goiás como 4º colocado.

Desde então, o Vila Nova sempre esteve no G4 ou no máximo a uma rodada de distância da zona do acesso, no melhor cenário possível. Com o desfecho da 30ª rodada, na reta final da Série B, o time colorado precisará lidar novamente com o que aconteceu ao fim da 8ª e 10ª rodadas.

Na 30ª rodada, o Vila Nova perdeu por 1 a 0 para o Mirassol, um concorrente direto pelo acesso, e desperdiçou a oportunidade de ultrapassar os paulistas. Além disso, o América-MG venceu o Coritiba por 2 a 1, deixando o Tigre para trás, e o Sport bateu o Ceará também por 2 a 1 e ampliou a distância em relação ao time goiano.

Neste momento, o Vila Nova está em 6º lugar, com 46 pontos. Mesmo se o Tigre fizer a sua parte no final de semana, e o América-MG (5º, com 47 pontos) e o Sport (4º, com 50 pontos) perderem os seus respectivos jogos, os goianos ainda assim vão terminar a 31ª rodada no máximo na 5ª posição, a um ponto do G4.

Mais do que nunca, o próximo compromisso alvirrubro é decisivo. O adversário será o rival Goiás, que vem embalado por uma vitória por 3 a 1 sobre o vice-líder Santos, na Serrinha. O clássico goiano terá mando de campo esmeraldino e está marcado para o próximo domingo (13), às 18h30.