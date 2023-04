Perto de estrear no Brasileirão, Goiás busca novo técnico

A menos de uma semana da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás procura um treinador para assumir a equipe. A diretoria esmeraldina decidiu demitir o técnico Guto Ferreira após a perda do título do Campeonato Goiano para o Atlético-GO. O treinador deixou o clube com 72% de aproveitamento nestes primeiros meses de temporada.

Com a saída de Guto Ferreira, o auxiliar técnico da comissão permanente do clube, Emerson Ávila, assume o comando de forma interina até a chegada do próximo treinador. Emerson Ávila é remanescente da temporada passada e foi contratado pelo Goiás mesmo após a saída de Jair Ventura, cuja comissão técnica integrava quando o técnico chegou ao Goiás em 2022.

O Goiás tem confiança no auxiliar técnico e vai trabalhar com calma para não errar na escolha do próximo comandante para o time.

Guto Ferreira chegou à decisão do Campeonato Goiano muito pressionado. Embora o clube adotasse discurso que não condicionava a permanência do treinador à conquista do Goianão, o treinador vinha sofrendo críticas sobre escalações e alterações feitas nos jogos anteriores, inclusive no jogo de ida da final do campeonato estadual no Estádio Antônio Accioly. Torcedores esmeraldinos se posicionavam a favor da saída do técnico e a fervura foi evidente na decisão contra o Atlético-GO no último domingo (9).

Durante a decisão, a torcida chamou o treinador de “burro” em mais de uma ocasião e mostrou muita impaciência com o treinador. No decorrer do jogo, o atacante Nicolas reclamou claramente de sua substituição e o goleiro Tadeu chegou a discutir com o treinador.

A diretoria esmeraldina não listou os motivos que renderam a demissão do treinador, mas havia marcado para esta segunda-feira (10) uma avaliação do trabalho de Guto Ferreira em todos os aspectos. A demissão de Guto Ferreira começou a ganhar força e acabou confirmada no meio da tarde.

Além de Guto Ferreira, o preparador físico Valdir Júnior também deixa o Goiás. Antes deles, o clube esmeraldino já havia desligado os auxiliares André Luís e Alexandre Faganello.

Antes da decisão do Goianão, o presidente Paulo Rogério Pinheiro disse que as demissões dos dois auxiliares não estavam diretamente ligadas à permanência ou não de Guto Ferreira. O dirigente, inclusive, disse que o técnico poderia até mesmo indicar novos auxiliares para dar continuidade ao trabalho.

DESPEDIDA

Guto Ferreira publicou nota se despedindo do Goiás e agradecendo a oportunidade de ter trabalhado no clube e fez questão de enaltecer os números dele à frente da equipe. “Foram 25 jogos, com 72% de aproveitamento de pontos, duas finais e invencibilidade na Serrinha. Mais do que números, fica a satisfação de ter trabalhado no Goiás. Deixo um abraço a todos funcionários, atletas, comissão técnica e torcedores que me receberam tão bem durante esse período”, disse Guto Ferreira, em nota.

Sem compromisso no calendário neste meio de semana, o Goiás terá quatro dias para preparar o grupo que viaja até Curitiba para a estreia diante do Athletico-PR, no sábado (15), às 18h30, na Arena da Baixada.

Durante a semana, a diretoria esmeraldina deve apresentar mais reforços de olho na disputa do Brasileirão.

O primeiro a chegar é o volante Kady, de 27 anos, que disputou o Campeonato Paulista e foi vice-campeão do torneio pelo Água Santa. O jogador será submetido a exames médicos nesta terça-feira (11) e, em caso de aprovação, assinará contrato com o clube esmeraldino.