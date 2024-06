Piloto de paramotor faz palestra em Goiânia nesta quarta-feira (19)

Quer saber como é sobrevoar vários locais exóticos do mundo, como por exemplo um vulcão ativo? Quem conhece de perto essa sensação, no mínimo excitante, é o piloto de paramotor Lu Marini, que é referência na modalidade. Ele desembarca em Goiânia nesta quarta-feira (19), para a abertura da Exposição Terra e Ar, que ficará em cartaz no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, até 19 de julho, com o horário de visitação das 10h às 20h. A entrada será gratuita.

Nesta quarta-feira, a partir das 15h, Lu Marini irá ministrar uma palestra sobre a importância do consumo consciente dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, para alunos da Rede Municipal de Ensino e o público presente. O atleta promete também detalhar os desafios do seu trabalho ao longo de 15 anos de carreira esportiva.

Com a curadoria de Gabriela Alejandra Nebot, a exposição traz mais de 50 fotos legendadas, vídeos e objetos das expedições do piloto em painéis explicativos, retratando as belezas e os encontros do recordista em altitude num paramotor, único piloto do mundo a conseguir feitos como: sobrevoar um vulcão ativo e voar por mais de 2.500 quilômetros sobre o estado de Minas Gerais.

“Mais do que uma opção gratuita e interessante de lazer, é também uma oportunidade para conhecer o trabalho deste superpiloto e saber um pouco mais sobre como é sobrevoar belezas naturais no Brasil e no mundo”, enfatiza o coordenador de marketing do centro de compras, Rayam Saraiva.

Para Lu Marini, cada expedição traz uma importante mensagem e sempre deixa um aprendizado. “Ao longo de minha carreira, marcada por aventuras, surpresas e por cenários, hora deslumbrantes, hora devastados, eu acabo vivendo situações fantásticas e momentos emocionantes, que vão ficar para sempre na minha mente. Para mim, poder compartilhar e inspirar outras pessoas através disso é muito gratificante”, conta.

Além da palestra, Lu Marini preparou a distribuição de um material informativo sobre o meio ambiente para os alunos que irão acompanhar sua palestra na abertura da exposição. O expedicionista irá também doar para a rede municipal de ensino da capital 50 livros em braile; e para para crianças de comunidades carentes da cidade 500 kits de higiene bucal.

Produzida pela TakeOff Produções, a Exposição Terra e Ar é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com patrocínio do Atacadão.

Uma nova perspectiva

Do alto, em seu paramotor que já atingiu 5.013 metros de altitude, Lu Marini registra a complexa relação entre homem e natureza, seja a de si próprio como mero espectador, seja como o agente que observa e analisa a ocupação humana e suas consequências para o planeta. “Sempre vou me inspirar nos meus sonhos de infância, no sonho de Dédalo, Ícaro e de tantos homens e mulheres que desejaram cruzar o céu ao lado dos pássaros”, relata.

Já em terra firme, o piloto informa que surgem outras descobertas, o contato com novas maneiras de enxergar e compreender o cotidiano. “Foi a minha curiosidade, o amor pela natureza, a sede por descobertas e minha paixão por voar que me levaram a jornadas incríveis e a encontros inesquecíveis”, ressalta o piloto.

Sobre Lu Marini

Ao longo de 15 anos de carreira, Lu Marini se tornou conhecido por suas grandes expedições com paramotor. Recordista continental de altitude e único piloto do mundo a sobrevoar um vulcão ativo, Lu Marini soma dez grandes expedições inéditas já realizadas, totalizando mais de 23 mil quilômetros percorridos, passando por vinte e quatro estados e mais de quinhentos municípios.

Recentemente, em 2022, lançou o “Documentário Terra e Ar - Minas Gerais”, resultado de sua expedição voando mais de 2.500 km pelo estado mineiro. O documentário, que está disponível em seu canal no Youtube, conta com mais de 200 mil visualizações.

Com reconhecimento internacional, Lu Marini ganhou espaço nos grandes veículos de comunicação por suas expedições, entre elas, os sobrevoos pela rodovia Transamazônica e pelos rios São Francisco e Rio Doce, transmitidas pelo Fantástico, da Rede Globo; Rio Tocantins e Rio Araguaia, exibidos no Domingo Espetacular, da Rede Record; e Rastreando o Atlântico e Rastreando o Pantanal, exibidos no Esporte Fantástico, também da Rede Record.

Lu Marini tem três livros lançados e o documentário “Rastreando o Rio Doce", produzido e dirigido por ele, que já foi selecionado em dois festivais internacionais. Suas exposições, em tour pelo Brasil, já passaram por mais de 45 cidades, atraindo um público de mais de 300 mil pessoas. Todos os produtos culturais produzidos pelo piloto são distribuídos gratuitamente para a população.

Serviço: Exposição Terra e Ar

Data: 19 de junho a 19 de julho

Horário: de segunda a domingo, das 10 às 20h

Local: praça de evento do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás 2151, Goiânia.