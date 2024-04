Piloto goiano campeão da F4 Brasil começa trajetória nos Estados Unidos

O piloto goiano Vinicius Tessaro inicia neste sábado (6) uma nova fase da sua carreira. O competir de 17 anos vai estrear no USF Juniors, nos Estados Unidos. O campeonato é considerado como o primeiro passo para competidores que almejam correr na Fórmula Indy no futuro. A 1ª etapa será no estado da Louisiana.

Vinicius Tessaro é o atual campeão da Fórmula 4 Brasil. O piloto goiano tinha propostas para correr nos Estados Unidos e Europa. Ele aceitou o convite da norte-americana De Force. Na nova equipe, ele praticou testes nos meses de fevereiro e março nos circuitos de Barber e do NOLA Motorsports Park.

"Esse é um passo muito importante na minha carreira, uma escolha muito bem pensada e estou bastante empolgado para acelerar. Fui bem acolhido pela equipe e fiquei bem contente com o desempenho nos treinos", contou Vinicius Tessaro, que ficou entre os oito melhores em quatro dos cinco treinos realizados em NOLA, em fevereiro.

O USF Juniors é um campeonato que possui seis etapas, com 16 rodadas. As provas vão ser disputadas entre abril e agosto, mesclando rodadas duplas e triplas em circuitos como Barber, Mid-Ohio, Virginia, Road America e Portland, algumas em conjunto com a IndyCar.

"É um universo novo, uma aventura nova, morando fora, falando uma nova língua, com carros, pistas, pneus, costumes, tudo novo, e sempre algo novo para aprender a cada dia. Espero poder honrar minha bandeira e meus patrocínios e manter o título da USF Juniors no Brasil", acrescentou o piloto goiano Tessaro.

O campeão da USF Juniors receberá cerca de 264 mil dólares em aporte para subir de classe no ano seguinte e todos competem com um modelo Tatuus JR-23 com um motor MZR 2.0, que pode alcançar até 220 km/h.

Além de Vinicius Tessaro, outros três brasileiros também disputarão a temporada: Bruno Ribeiro, Leonardo Escorpioni e João Vergara.

A estreia do piloto goiano será neste final de semana. Com uma corrida no sábado (6) e outras duas no domingo (7). As disputas serão transmitidas no aplicativo da USF Pro e no canal oficial da categoria no YouTube.