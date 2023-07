Pior ataque da Série A, Goiás busca melhorar força ofensiva

O Goiás chega para o confronto direto contra o Santos na luta contra o rebaixamento como dono do pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, ao lado do próprio Peixe e de outros três clubes.

O time esmeraldino marcou apenas 11 gols em 13 jogos, o que dá ao Goiás uma média de 0,84 gol por jogo. Além da equipe goiana, Santos, Corinthians, Coritiba e Vasco da Gama possuem os mesmos números esmeraldinos.

Em comum entre eles, além da falta de eficiência ofensiva, está a luta contra o rebaixamento. No grupo dos piores ataques, Goiás, Coritiba e Vasco aparecem na zona do rebaixamento, enquanto o Santos é o 14º colocado e está ameaçado de entra no Z4, enquanto o Corinthians aparece na 16ª posição e é o primeiro fora da zona da degola.

A exceção do Z4 é o caso do América-MG, que ocupa a penúltima posição na tabela, mas já balançou as redes 15 vezes e tem o 10º melhor ataque da competição.

Ciente desse problema, a diretoria esmeraldina buscou três atacantes no mercado de transferências. O atacante Anderson Oliveira, ex-Portimonense-POR, o atacante Allano, ex-Santa Clara-POR e o centroavante João Magno, ex-Dudelange-LUX chegam para ampliar o leque do treinador português Armando Evangelista.

Atualmente, o Goiás tem como opções para o ataque em seu plantel oito atacantes em condição de atuar. Para a posição de centroavante, as opções são Matheus Peixoto, Philippe, Lucas Emmanuel e Gabriel Novaes. Para os lados do campo, a comissão técnica conta atualmente com Alesson, Diego Gonçalves, Vinícius, Matheusinho e Luiz Filipe.

Apesar desse número de opções para o ataque, os atacantes são minoria na lista de artilharia do Goiás nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Matheus Peixoto, com dois gols, e Alesson, com uma bola na rede, foram os atacantes que já marcaram pelo Goiás neste Brasileirão.

Os outros oito gols são distribuídos por jogadores de defesa e meio-campo. O lateral direito Maguinho e o zagueiro Bruno Melo aparecem com dois gols, cada um; o zagueiro Lucas Halter, o volante Morelli, o meia Dodô e o lateral direito Apodi também marcaram.