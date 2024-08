Pirenópolis (GO) recebe etapas dos rallies Mitsubishi Motorsports e Outdoor neste fim de semana

A cidade de Pirenópolis, em Goiás, conhecida pelas cachoeiras e pela arquitetura colonial portuguesa, será a anfitriã da quinta etapa do rally de regularidade Mitsubishi Motorsports e da terceira etapa do rally de estratégia Mitsubishi Outdoor, que serão realizados neste sábado, 03 de agosto.

Competidores de todas as regiões do país começam a chegar na cidade entre quinta e sexta-feira para os preparativos para os rallies. As inscrições gratuitas e solidárias, condicionadas à doação de cesta básica e itens de higiene pessoal, esgotaram em poucos minutos e as etapas prometem ser inesquecíveis.

Ambos os rallies não exigem experiência prévia, tampouco carros preparados.

A temporada 2024 dos Rallies Mitsubishi tem patrocínio de Shell Rimula/Shell Helix, Safra, W. Truffi, JBL, Axalta, Grupo SADA, Atvos, Pirelli, MIT Consórcio, 3 Corações, Revo, Sem Parar, Pilkington, Circuito Elegante, MIT Assinatura, MIT Seguros, MIT4Fun, M Tech, Salomon, Salton, Onodera, Dominos, Piracanjuba, Karcher, Águas Prata e Bio2.

Mitsubishi Motorsports

Neste ano, o rally de regularidade da marca completa 30 anos de existência. O evento oferece aos participantes a chance de pilotarem por estradas de terra com paisagens deslumbrantes em pontos pouco explorados.

Cada dupla - formada por piloto e navegador - faz um trajeto pré-definido pela organização, respeitando o tempo e a velocidade estipulados na planilha de cada etapa. As duplas mais regulares perdem menos pontos e competem pelo pódio – a cada etapa os melhores são premiados com troféus.

A competição é composta por três categorias que variam de acordo com a habilidade de cada participante. São elas: Turismo Light, Turismo e PRO. A cada etapa, ambas as categorias percorrem entre 140 e 150 quilômetros. Além de piloto e navegador, podem participar dentro do carro acompanhantes de no mínimo 8 anos de idade.

O Mitsubishi Motorsports já teve etapas em Itaipava (RJ), Mossoró (RN), Blumenau (SC) e João Pessoa (PB). Para saber mais sobre o Mitsubishi Motorsports, clique aqui.



Mitsubishi Outdoor

O rally de estratégia mistura a experiência off-road com atividades culturais e de aventura. Nele, os participantes recebem um mapa e uma relação de tarefas a serem cumpridas que, uma vez realizadas, geram pontos.

Os desafios são os mais diversos e envolvem conhecimentos gerais, esportes, prática culinária entre outras. Aquele competidor e sua equipe que adotarem a melhor estratégia, acumulam mais pontos.

O Mitsubishi Outdoor é dividido em duas categorias para quem tem mais ou menos experiência de condução fora de estrada: Fun e Extreme. No caso da categoria Fun, apenas um veículo compõe a equipe, enquanto na Extreme, são necessários dois veículos.

O Mitsubishi Outdoor teve etapas em Itaipava (RJ) e Blumenau (SC). Para conferir o calendário completo e mais informações a respeito do rally de estratégia, clique aqui.