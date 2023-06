Pleno do STJD mantém eliminação de Romário e suspensão de 720 dias de Gabriel Domingos

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve as punições de eliminação e suspensão aos meio-campistas Romário e Gabriel Domingos, os dois ex-Vila Nova, acusados de envolvimento no esquema de manipulação de resultados para favorecer apostas esportivas. Romário está eliminado do futebol, e Gabriel Domingos está suspenso por 720 dias.

As multas dos dois jogadores foram aumentadas. A de Romário, de R$ 25 mil para R$ 80 mil. A de Gabriel, de R$ 15 mil para R$ 80 mil.

Os dois jogadores tinham sido punidos inicialmente em julgamento em primeira instância. Eles foram os primeiros a receber eliminação e suspensão como penas do caso de manipulação, em 29 de maio, em julgamento da 1ª Comissão Disciplinar.

Os dois recorreram ao Pleno, assim como a procuradoria do STJD.

Auditor relator do processo no Pleno, Paulo Sérgio Feuz fez duras críticas à participação dos jogadores. "Eles são responsáveis pelo maior escândalo do futebol brasileiro na atualidade. Uma competição como a Série B atinge famílias, torcedores, cidades. Esses dois atletas foram responsáveis pela quebra da integridade da Série B de 2022", comentou.

Gabriel Domingo fica, portanto, suspenso por dois anos. Na prática, pode ser que Romário fique afastado pelo mesmo período, já que a pena de eliminação prevê que o jogador pode pedir para voltar ao futebol após dois anos do trânsito em julgado. Ele precisa provar condições de reabilização no período.

"A pessoa natural que houver sofrido eliminação poderá pedir reabilitação ao órgão judicante que lhe impôs a pena definitiva se decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão, instruindo o pedido com a documentação que julgar conveniente e, obrigatoriamente, com a prova do pagamento dos emolumentos, com a prova do exercício de profissão ou de atividade escolar e com a declaração de, no mínimo, três pessoas vinculadas ao desporto, de notória idoneidade, que atestem plenamente as condições de reabilitação", diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Romário está no epicentro da divulgação do esquema de manipulação de resultados para favorecer apostas esportivas. Foi por causa de denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que descobriu o envolvimento do volante com a organização criminosa, que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) começou a investigação.

Gabriel Domingos foi indicado por Romário, que também tentou abordar outros jogadores, para cometer pênalti em partida contra o Sport, pela Série B, na última rodada de 2022. O pênalti não foi cometido e era parte de uma aposta casada de três pênaltis no primeiro tempo. Outros jogadores, de outros dois jogos, foram aliciados pela organização criminosa e cometeram os pênaltis.

O processo na Justiça e os julgamentos que já ocorreram na Justiça Desportiva derivam de duas fases da investigação do MP-GO, com duas denúncias oferecidas e mais de 20 pessoas que se tornaram rés na Justiça comum. Na Justiça Desportiva, quatro jogadores foram eliminados, entre eles o volante Romário.

Resultados dos julgamentos de jogadores na Justiça Desportiva

# 1ª Comissão Disciplinar do STJD:

- Romário (sem clube): eliminação e multa de R$ 25 mil (recorreu e teve eliminação mantida e multa aumentada para R$ 80 mil)

- Gabriel Domingos (sem clube): 720 dias de suspensão e multa de R$ 15 mil (recorreu e teve suspensão mantida e multa aumentada para R$ 80 mil)

# 4ª Comissão Disciplinar do STJD:

- Moraes (Aparecidense): 760 dias de suspensão e multa de R$ 55 mil;

- Gabriel Tota (sem clube): eliminação e multa de R$ 30 mil;

- Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil;

- Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos de suspensão;

- Igor Cariús (Sport): absolvido;

- Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias de suspensão e multa de R$ 15 mil;

- Matheus Gomes (sem clube): eliminação e multa de R$ 10 mil;

- Kevin Lomónaco (RB Bragantino): 380 dias de suspensão e multa de R$ 25 mil.

# 5ª Comissão Disciplinar do STJD:

Allan Godói: absolvido

André Luiz “Queixo”: multa de R$ 50 mil

Mateusinho: 720 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil

Paulo Sérgio: 720 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil

Ygor Catatau: eliminação do futebol e multa de R$ 70 mil

# TJD-RS

Nikolas Farias (sem clube): 720 dias de suspensão e multa de R$ 80 mil

Jarro Pedroso (Inter SM-RS): 720 dias de suspensão e multa de R$ 100 mil