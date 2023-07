Pleno do STJD reduz suspensão de Moraes em 40 dias e faz alterações em punições de seis atletas

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a suspensão do lateral esquerdo Moraes, ex-Juventude e Atlético-GO, em 40 dias. O jogador e mais seis atletas com envolvimento no caso de manipulação de resultados tiveram alterações nas punições.

A mais significativa foi do zagueiro Eduardo Bauermann, que passou a estar suspenso por 360 dias e não mais 12 jogos. O jogador tinha sido o único punido em dias e teve a punição considerada branda por alguns especialistas.

Os julgamentos dos recursos ocorreram nesta quinta-feira (6), na sede do STJD, no Rio de Janeiro.

Três atletas não tiveram alterações em relação ao julgamento em 1ª instância: Igor Cariús (absolvido), Matheus Gomes (eliminação do futebol) e Gabriel Tota (eliminação do futebol).

Confira o resultado dos julgamentos:

Moraes, ex-Juventude: reduziu a suspensão para 720 dias e multa de R$ 55 mil

Eduardo Bauermann: alterou a punição de jogos para 360 dias de suspensão e multa de R$ 35 mil

Paulo Miranda, ex-Juventude: reduziu a suspensão para 720 dias e multa de R$ 70 mil

Igor Cariús, do Sport: absolvido

Gabriel Tota, ex-Juventude: eliminação do futebol e multa de R$ 30 mil

Matheus Gomes, sem clube: eliminação e multa de R$ 10 mil

Fernando Neto, ex-Operário: reduziu a suspensão para 360 dias e multa de R$ 15 mil

Kevin Lomónaco, do RB Bragantino: reduziu a suspensão para 360 dias e multa de R$ 25 mil

Os julgamentos dos recursos apresentados pelas defesas dos jogadores e pela procuradoria do STJD começaram às 13h30. A sessão teve duração de mais de quatro horas e foi presidida pelo auditor e presidente do Pleno, José Perdiz de Jesus.

As defesas e procuradoria tiveram oportunidades para apresentar novos argumentos antes do início dos votos. No Pleno, porém, nenhuma nova prova é apresentada ou analisada. Portanto, após as falas os auditores iniciaram a votação.

O resultado do julgamento não foi unânime, mas a maioria dos auditores seguiu o voto do relator do caso, o auditor Luiz Felipe Bulus - que votou no resultado final para cada atleta, como está acima neste texto.