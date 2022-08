Policial Militar é medalhista nos jogos de polícias e bombeiros na Holanda

O policial militar Wolfgang César Ferraz, que atua no Batalhão Rural de Formosa, a cerca de 300 quilômetros de Goiânia, foi vice-campeão de judô nos Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros, na Holanda. O agente competiu na categoria principal, 18 a 30 anos, para até 81 kg.

Wolfgang traz no nome as origens alemãs de seu pai e foi o único policial militar a representar o estado de Goiás na competição, que foi realizada em Rotterdam, na Holanda, entre os dias 22 e 31 de julho.

“Foi um dos eventos mais importantes da minha carreira, sendo um dos maiores eventos do mundo perdendo somente para olimpíadas. O judô que na minha categoria Sênior - 81 Kg, foi de altíssimo nível, pois o judô tem bastante tradição na Europa e atletas de ponta” – destaca Wolfgang.

O policial fez cinco lutas no mundial, enfrentou adversários da Holanda, Grécia, Romênia e China e volta para casa com excelente resultado conquistado. São mais de 10 mil atletas do mundo todo em 80 modalidades esportivas. Foi a 19º edição do World Police and Fire Games (WPFG), sigla em inglês da competição.

“Estar representar o Brasil, a minha cidade Formosa-GO e o único policial da PM-GO e trazer uma medalha mesmo com toda a falta de estrutura foi uma honra muito grande” – disse orgulhoso.

Wolfgang contou que precisou custear a viagem para participar dos jogos. Ao todo ele disse ter gasto mais de R$ 20 mil, e contou com ajuda de empresários.

"Que pelo desempenho sejamos percursores e mostrando que o estado tem potencial para levar atletas e nossos governantes do estado de Goiás consiga emendas parlamentares e verbas públicas voltadas diretamente para custear gastos e estrutura para os atletas, assim tendo a possibilidade de trazer mais medalhas e elevar mais ainda o nome das instituições PM-GO e CBM-GO" - destacou o militar e atleta medalhista.

A próxima edição dos Jogos Mundiais dos Policiais e Bombeiros está marcada para acontecer de 28 julho a 6 de agosto em Winnipeng, no Canadá.