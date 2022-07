Por erro no escudo, Goiás suspende venda de camisas da nova coleção

Danilo Barcelos em ação com a nova camisa com erro no escudo

O Goiás Esporte Clube emitiu nota oficial para comunicar a interrupção das vendas das camisas da nova coleção lançada no último sábado (9) antes da vitória sobre o Athletico-PR. O motivo da suspensão das vendas é um erro contido no escudo do Goiás aplicado nas peças.

O clube esmeraldino classificou o erro na confecção como "tolo, tosco e inadmissível" e repudia veementemente a falha cometida pela Super Bolla, empresa responsável pela produção das peças.

O erro em questão é a ausência de um hífen entre o mês e o ano de fundação do clube (6-4-1943). Segundo o presidente Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás tem exigido da Super Bolla, desde sábado, uma reparação ao danos às pessoas que já adquiriram as peças da nova coleção com o erro, inclusive arcando com o ônus dos envolvidos.

Paulo Rogério Pinheiro disse que detectou o erro ainda no sábado, mas resolveu manter a apresentação do novo uniforme e a utilização do mesmo na partida contra o Athletico-PR, para tomar decisões após o jogo. "Aqueles que adquiriram serão ressarcidos ou poderão trocar grauitamente por uma nova, assim que estiver nas lojas", garantiu o dirigente.

A Super Bolla, em nota, garantiu aos torcedores a troca do produto ou ressarcimento, pediu desculpa pelo episódio, explicou o motivo de o material não estar nas lojas e disse que "com tamanho esforço para cumprimento dos prazos de entrega, ocorreu que o item enviado pela fornecedora de insumo chegou e não foi percebido por todos os envolvidos na criação e aprovação do material a ausência do detalhe no escudo".

A empresa garantiu que o time vai entrar em campo nos próximos jogos com o uniforme da coleção desenhada pelo torcedor "com seu escudo tradicional em perfeita aplicação de detalhes".

Diretoria Super Bolla.