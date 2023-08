Por ofensa à honra, presidente do Goiás é suspenso e multado pelo STJD

O presidente Paulo Rogério Pinheiro foi suspenso por 90 dias e multado em R$ 75 mil pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A punição se deu por ofensas ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme e também à própria CBF.

A defesa de Paulo Rogério Pinheiro vai recorrer da decisão no Pleno do STJD e entrar com pedido de efeito suspensivo imediato. O motivo da punição foram as críticas feitas em entrevista coletiva após a vitória do Goiás sobre o Fortaleza, no dia 5 de agosto. Paulo Rogério Pinheiro foi condenado por unanimidade incurso no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da ofensa à honra.

Com a pena, Paulo Rogério Pinheiro não poderá ter acesso a locais reservados dos estádios durante as partidas, praticar atos oficiais pelo Goiás ou exercer qualquer função no futebol. Após acusar a CBF de não querer o Goiás na Série A, Paulo Rogério Pinheiro chegou a citar que poderia ser suspenso e que ele iria "adorar" a punição.

A Comissão Nacional de Arbitragem entendeu que o presidente esmeraldino abusou do exercício do direito fundamental da liberdade de expressão, ofendendo a honra e, ainda a própria honra objetiva da Confederação Brasileira de Futebol.