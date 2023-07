Por polêmica em jogo do Goiás, FGF diz que vai se reunir com Comissão de Arbitragem na CBF

A bronca do Goiás com a arbitragem da partida contra o Santos na Vila Belmiro vai chegar à Comissão Nacional de Arbitragem nesta terça-feira (11). O presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei de Freitas, vai se reunir com o presidente Wilson Seneme para cobrar explicações sobre a decisão tomada pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, que deu pênalti de Lucas Halter sobre Joaquim nos acréscimos do 2º tempo.

Após a partida, o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, disparou contra Wilson Seneme e cobrou uma resposta sobre o “escândalo” que aconteceu na Vila Belmiro, na interpretação da diretoria esmeraldina. Com a insatisfação explícita da diretoria do Goiás, o presidente da FGF resolveu falar pessoalmente com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.

O dirigente da FGF disse que não foi procurado pela diretoria do Goiás desde domingo, data da partida entre Goiás e Santos, mas que entende a necessidade de fazer uma cobrança sobre o lance reclamado fortemente pelos esmeraldinos.

“Como nosso papel é de estar sempre procurando proteger nossos filiados, estou indo amanhã (terça-feira) pessoalmente lá na CBF e vou falar com a Comissão de Arbitragem Nacional, cobrando uma explicação mais detalhada do lance que foi marcado o pênalti para o Santos”, explicou Ronei de Freitas.

O dirigente da FGF lembrou que nas últimas rodadas não houve problemas graves com a arbitragem nas partidas do Goiás, mas que com o ocorrido na Vila Belmiro entende que há a necessidade de buscar explicações com o comando da arbitragem nacional.

No pronunciamento feito por Harlei Menezes, o dirigente esmeraldino deixou claro que não crê em uma atitude forte da CBF para a reclamação feita. O vice-presidente esmeraldino lembrou que a solução poderia ser um “ganchinho do nível CBF” para o árbitro Bruno Arleu Araújo. No entanto, Harlei Menezes lembrou que o efeito prático é pequeno, uma vez que o ponto perdido na Vila Belmiro não voltará mais.

A CBF deve divulgar na manha desta terça-feira (11) o balanço semanal de lances discutidos da rodada feito por Wilson Seneme, e dentre esses lances estará o pênalti marcado contra o Goiás.