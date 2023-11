Por vitória, Vila Nova precisa furar defesa que não sofre gol há nove jogos no Barradão

Para buscar os três pontos diante do Vitória-BA no Barradão, no próximo domingo (5), o Vila Nova terá de encontrar um caminho para furar a defesa do líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro baiano está há nove jogos sem sofrer gol quando manda seus jogos em Salvador.

Após vencer o clássico, por 2 a 1, diante do Atlético-GO com gols marcados, de cabeça, pelo lateral esquerdo Rodrigo Gelado e pelo zagueiro Rafael Donato, o jogo aéreo é uma arma que pode ser poderosa contra o Vitória-BA. No entanto, esse recurso não tem surtido efeito contra o Leão nos últimos jogos da equipe dentro do alçapão que é o Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

O torcedor do clube baiano não tem o desprazer de ver um gol do time visitante há mais de três meses. O último tento marcado no Barradão por um adversário do Vitória-BA foi anotado pelo volante Geovane, ex-Vila Nova, no triunfo do Vitória-BA sobre o Novorizontino, por 2 a 1. De lá para cá, o Leão recebeu Chapecoense, ABC-RN, Ceará, Botafogo-SP, Mirassol, Avaí, Tombense, Guarani e Juventude e nenhuma dessas equipes conseguiu vazar o goleiro Lucas Arcanjo.

Só que a equipe baiana terá pela frente o segundo time, que até o início da 35ª rodada da Série B, mais fez gols jogando na condição de visitante. O Vila Nova marcou 20 gols fora de casa neste campeonato e só estava atrás do Atlético-GO, que marcou 21, sendo que três deles foram justamente anotados no Barradão, casa do Vitória-BA.

É com esse histórico e um cenário desafiador que o Vila Nova encara o Vitória-BA no domingo. O time baiano precisa apenas de três pontos diante da torcida para sacramentar o acesso à Série A. O Vila Nova, por sua vez, tem a necessidade de vencer para se aproximar da faixa de acesso à elite nacional e aumentar sua probabilidade de sucesso no objetivo traçado dentro do OBA.

Para buscar a vitória, o Vila Nova obrigatoriamente terá de impor o fim da invencibilidade da defesa baiana em Salvador. Além da jogada aérea e dos defensores presentes no ataque, o técnico Higo Magalhães conta com nomes como Caio Dantas, Guilherme Parede e Juan Christian na linha de frente para buscar fazer o que os últimos nove adversários do líder do campeonato não conseguiram: gol.