Pouco vazado no Goiás, Tadeu volta a ser lembrado na seleção da rodada da Série B

LUIZ FELIPE MENDES

Se todo bom time começa com um bom goleiro, o torcedor do Goiás está satisfeito com a atual equipe. Pela terceira vez nesta Série B, o esmeraldino Tadeu foi eleito como o melhor goleiro da rodada em votação popular no perfil oficial do campeonato no X, antigo Twitter. Nenhum outro jogador da posição além dele conseguiu esse feito até aqui.

Na plataforma X, o perfil oficial da Série B do Brasileiro realiza enquetes populares para definir os melhores jogadores de cada rodada, além do técnico. Com a conclusão da 8ª rodada, Tadeu foi novamente escolhido como o melhor goleiro, assim como ocorreu na 2ª e na 6ª rodadas. O zagueiro David Braz e o meia Luiz Henrique, ambos do Goiás, também entraram na seleção desta rodada, em que o clube esmeraldino goleou o Sport por 3 a 0, na Serrinha.

Nenhum outro goleiro foi eleito como o melhor da rodada três vezes nesta edição da Série B. Richard, do Ceará, é quem chegou mais perto disso, ficando com o posto na 4ª e 7ª rodadas. João Paulo, do Santos (1ª), Caíque França, do Sport (3ª) e Jefferson Paulino, do Ituano (5ª), foram os outros arqueiros mais votados pelo público.

A escolha de Tadeu como melhor goleiro da rodada pela terceira vez em oito jogos pode ser vista por alguns ângulos diferentes. O primeiro deles é que o jogador vem sendo decisivo quando exigido. Na 2ª rodada, por exemplo, ele defendeu pênalti cobrado por Jeh na vitória do Goiás por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na Serrinha, quando o placar ainda estava zerado.

Um outro ponto que conta a favor de Tadeu é o fato de ele fazer parte da melhor defesa do campeonato, junto à do Coritiba, com apenas quatro gols sofridos. Além disso, o Goiás é um dos únicos clubes até o momento, ao lado do Operário-PR, que não sofreram gols em cinco partidas diferentes nesta Série B, contra Ponte (3 a 0), Brusque (2 a 0), Ituano (2 a 0), Botafogo-SP (4 a 0) e Sport (3 a 0).

Votação

Para completar, há a questão da votação de melhor goleiro da rodada ocorrer de forma pública no perfil do Brasileiro Série B. Aí vale também a presença do torcedor esmeraldino na rede social. No X, o Goiás é o 4º clube com mais seguidores (664,6 mil), atrás de Coritiba (981,9 mil), Sport (1,7 mi) e Santos (3,1 mi), entre os times da Série B.

Na Segundona, Tadeu é o quinto goleiro que mais faz defesas por jogo. Quem lidera é Matheus Cavichioli, da Chapecoense, que defende 3,9 bolas em média por jogo. Depois, integram o top 5: Dênis Júnior (3,8), do Vila Nova; Matheus Nogueira (3,8), do Brusque; Pedro Morisco (3,4), do Coritiba; e Tadeu (3,3), do Goiás. Os números são do SofaScore.

Identificado com o clube em que está desde 2019, Tadeu superou, ao lado da equipe, as críticas direcionadas ao elenco à época das duas eliminações precoces na temporada. Agora, se destaca na Série B depois de ser herói da classificação esmeraldina na Copa do Brasil. O jogador, que tem contrato com o Goiás até 2028, pegou praticamente três pênaltis (um deles resvalou nele e bateu na trave) na decisão de vaga pela 3ª fase do torneio mata-mata, diante do Cuiabá.