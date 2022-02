Pró-Atleta abre inscrições para 2022 com 600 vagas disponíveis

O Pró-Atleta abriu inscrições para a temporada de 2022 com 600 bolsas para atletas de alto rendimento, selecionados a partir de critérios técnicos ou estabelecidos pelos rankings das federações de cada modalidade. O programa do governo de Goiás é gerenciado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O período de inscrições vai até o dia 2 de março, pelo site: http://proatleta.seduce.go.gov.br/. A lista extraoficial de atletas selecionados será publicada no dia 17 de março, quando será aberto o período de recursos, até o dia 21. No dia 23 do próximo mês, a lista final será publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Os candidatos à bolsa devem ter entre 8 e 35 anos, com exceção aos atletas do paradesporto, em que não há limite de idade. A seleção é feita por meio da colocação no ranking de sua modalidade, de acordo com a disponibilidade de bolsas.

No ano passado, foi a primeira vez que o programa teve o pagamento de todas as 12 parcelas. O investimento foi de R$ 3 milhões. “Nosso papel enquanto Secretaria é fomentar o esporte em todos os âmbitos. Em 2021 o Pró-Atleta teve uma influência decisiva para o desempenho dos nossos representantes, em campeonatos regionais, nacionais e internacionais”, analisou o secretário da Seel, Henderson Rodrigues.

O Pró-Atleta é dividido em três categorias: estudantil, estadual e nacional. A primeira faixa envolve 250 pessoas e concede uma bolsa no valor de R$ 250. O nível intermediário abrange 300 atletas, que recebem parcelas de R$ 500. Por fim, 50 integrantes da categoria nacional, que disputam as competições mais importantes de suas modalidades, recebem o benefício mensal de R$ 750.

Medalhista de bronze no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, Lindsey Lopes é uma das bolsistas contempladas pelo programa. Corredora meio-fundista, especialista nas provas de 800m e 1500m, a jovem fala sobre o uso do recurso na sua preparação durante a temporada.

“A bolsa faz muita diferença, tanto nos treinamentos, para ter suplementos, até na questão dos materiais esportivos. Somos muito gratos por ter esse apoio e esperamos seguir aproveitando ao máximo”, contou Lindsey, que também conquistou a medalha de prata nos Jogos Universitários Brasileiros, em 2021.