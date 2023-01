Prefeitura de Goiânia disponibiliza vagas em modalidades do programa Esporte nos Bairros

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes (SMESP), oferece vagas para novos alunos no programa Esportes nos Bairros. As inscrições estão abertas, e seguem até que sejam preenchidas as vagas ofertadas em cada modalidade. Candidatos podem realizá-las presencialmente, em cada local.



O programa oferece ginástica funcional, futsal, basquete, vôlei de quadra, tênis, natação, futebol soçaite, futebol, treinamento funcional (zumba), caminhada, pilates, esportes livres, taekwondo e jogos pré-desportivos. São oito núcleos, que atendem oito bairros e suas microrregiões, localizados no Setor Faiçalville, Residencial Aquários, Jardim Guanabara II, Vila Osvaldo Rosa, Jardim das Aroeiras, Conjunto Riviera, Jardins do Cerrado III e Vila Finsocial.



O Esporte nos Bairros foi criado em setembro de 2021, mesmo ano em que o prefeito Rogério Cruz recriou a Secretaria Municipal de Esportes (SMESP). O programa é coordenado pela SMESP e atende crianças, jovens, adultos e idosos das diferentes regiões da capital, com atividades esportivas gratuitas e acompanhamento de professores especializados. As ações vão desde a iniciação esportiva para crianças e jovens a exercícios de bem-estar para adultos e idosos.



"Entramos no terceiro ano do Esporte nos Bairros com a experiência de ter recomeçado a secretaria dos esportes, recriada pelo prefeito Rogério Cruz, e aprendemos muito até aqui. Tenho certeza que 2023 será muito mais desafiador, mas, da mesma maneira, temos agora muito mais métodos e conhecimentos para realizar nossas ações”, afirma o secretário municipal dos Esportes, Álvaro Alexandre.



Confira os núcleos e as aulas que são oferecidas em cada local



Parque Odilon Soares

Endereço: Alameda Ana Maria Moraes Verano com Rua F8 – Setor Faiçalville



Funcional

Segunda-feira a sexta-feira

07h30 às 08h30 (de 16 anos acima)

08h30 às 09h30 (de 16 anos acima)



Tênis

Sábado

08h às 10h (de 09 a 15 anos)



Futsal

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

08h30 às 09h30 (de 09 a 13 anos)



Basquete

Terça-feira e quinta-feira

08h30 às 09h30 (de 09 a 13 anos)

17h00 às 18h (de 09 a 15 anos)



Futsal

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

17h às 18h (de 09 a 15 anos)



Vôlei

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

18h às 20h (de 12 a 45 anos)



Parque da Vizinhança IV

Av. Parque com Rua Saulo Coelho Chaves – Residencial Aquários



Ginástica

Segunda-feira à sexta-feira

07h às 08h (de 18 a 60 anos)

08h às 09h (de 18 a 65 anos)

09h às 10h (de 18 a 75 anos)

10h às 11h (de 18 a 45 anos)



Ginástica

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

18h às 19h00 (de 18 a 60 anos)

19h às 20h00 (de 18 a 55 anos)



Centro Esportivo Guanabara

Rua GB-6, 2-122 – Jardim Guanabara II



Futebol

Terça-feira e quinta-feira

08h10 às 09h (de 09 a 10 anos)

09h10 às 10h (de 11 a 12 anos)

10h10 às 11h (de 13 a 16 anos)



Segunda e quarta-feira

14h10 às 15h (de 13 a 16 anos)

15h10 às 16h (de 11 a 12 anos)

16h10 às 17h (de 09 a 10 anos)

17h10 às 18h (de 07 a 08 anos)

18h10 às 19h (de 04 a 06 anos)



Atividade Psicomotora e Esportiva

Segunda – feira e quarta-feira

15h às 15h50 (de 04 a 06 anos)

18h às 18h50 (de 07 a 08 anos)



Taekwondo

Segunda-feira e quarta-feira

16h às 16h50 (de 12 a 16 anos)

17h às 17h50 (de 09 a 11 anos)

18h00 às 18h50 (de 12 a 16 anos)



Atividade Psicomotora e Esportiva

Segunda-feira e quarta-feira

15h às 15h50 (de 04 e 06 anos)

18h às 18h50 (de 07 e 08 anos)



Praça da Juventude

Rua JDA Oito – Jardim das Aroeiras



Ginástica

Segunda-feira à sexta-feira

07h às 08h (16 anos acima)

08h às 09h (10 anos acima)



Centro Esportivo Maguito Vilela

Fábio Nasser, Avenida Liberdade com Rua 14, Conjunto Riviera.



Aulas de futebol society

Segunda-feira à sexta-feira

08h às 11h e das 15h às 18h (de 09 a 17 anos)



CRAS – Jardins do Cerrado

Rua Flor da Noite, esquina com a Rua das Eras, Qd. Apm 4 – Jardins do Cerrado III



Funcional

Segunda-feira à sexta-feira



Turma 1:

07h30 às 08h30 - 50 anos acima

08h30 às 09h30 (de 34 a 50 anos)



Turma 2

Segunda-feira e quinta-feira

07h30 às 08h30, e 08h30 às 09h30 (12 anos acima)



Pilates

Terça-feira

07h30 às 8:30, e 08h30 às 09h30 (12 anos acima)



Yoga

Quarta-feira

07h30 às 08h30, e 08h30 às 09h30 (12 anos acima)



Caminhada e exercícios na praça

Sexta-feira

08h às 09h (12 anos acima)



No Clube do Povo, a pasta de esporte oferece iniciação esportiva na natação em parceria com a AGETUL, com diversos horários, professores e turmas



Clube do Povo

Endereço: Rua VF15, Vila Finsocial, Goiânia-GO, CEP: 74473-100



Terça-feira e quinta-feira

08h35 às 09h15 (nível 4/ 7 a 18 anos)

08h35 às 09h15 (nível 2/ 7 a 18 anos)

09h30 às 10h10 (nível 3/ 7 a 18 anos)

10h20 às 11h (nível 1/ 7 a 18 anos)



Quarta-feira e sexta-feira

08h35 às 09h15 (nível 4/ 7 a 18 anos)

08h35 às 09h15 (nível 2/ 7 a 18 anos)

09h30 às 10h10 (nível 3/ 7 a 18 anos)

10h20 às 11h (nível 1/ 7 a 18 anos)



Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

14h às 14h50 (nível 3/ 7 a 18 anos)

15h às 16h (pré-treinamento/ 9 a 18 anos)

15h às 15h50 (nível 3/ 7 a 18 anos)

16h às 16h50 (nível 4/ 7 a 18 anos)

17h às 18h (nível 5/ 7 a 18 anos)



Terça-feira e quinta-feira

14h às 14h50 (nível 1/ 7 a 18 anos)

14h30 às 15h15 (nível 1/ 7 a 18 anos)



Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira

17h às 18h (nível 5/ 7 a 18 anos)



Terça-feira e quinta-feira

14h às 14h50 (nível 1/ 7 a 18 anos)

14h30 às 15h15 (nível 1/ 7 a 18 anos)

15h30 às 16h15 (nível 1/ 7 a 18 anos)

15h às 15h50 (nível 2/ 7 a 18 anos)

16h às 16h50 (nível 1/ 7 a 18 anos)

17h às 18h (nível 1/ 7 a 18 anos)



Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira

17h às 18h20 (treinamento / 7 a 18 anos)