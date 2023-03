Prefeitura de Goiânia oferece aulas gratuitas de treinamento funcional no Conjunto Riviera

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes (SMESP), oferece aulas gratuitas de treinamento funcional, no Centro Esportivo Maguito Vilela, na Avenida Liberdade, com a Rua 14, Conjunto Riviera. A modalidade faz parte do Programa Esporte nos Bairros, e contempla jovens, adultos e idosos. As inscrições estão abertas para todas as idades, até que as vagas ofertadas sejam preenchidas.



As aulas se iniciaram nesta segunda-feira (27/03), com programação no período matutino, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30 às 10h, e no vespertino, das 16h às 18h30. Os candidatos podem realizar as inscrições presencialmente no centro esportivo, com um servidor da prefeitura.



No núcleo, são oferecidas também aulas de futebol society, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 11h, e das 15h às 18h, para jovens de 09 a 17 anos. Inscrições para a modalidade também podem ser realizadas no local.



“Foi um pedido do prefeito Rogério Cruz, para que expandíssemos o Esporte nos Bairros. Estamos fechando parcerias e alocando os novos concursados da prefeitura, para aumentar a quantidade de locais e modalidades ofertadas, e temos conseguido êxito. Em breve, chegarão mais novidades para a população goianiense”, afirma o secretário municipal dos Esportes, Álvaro Alexandre.



Esporte nos Bairros

O programa foi criado em setembro de 2021, mesmo ano em que o prefeito Rogério Cruz recriou a Secretaria Municipal de Esportes (SMESP). A pasta coordena ações que vão desde a iniciação esportiva para crianças e jovens, a exercícios de bem-estar para adultos e idosos.



Esportes nos Bairros oferece ginástica funcional, futsal, basquete, vôlei de quadra, tênis, natação, futebol society, futebol, treinamento funcional (zumba), caminhada, pilates, esportes livres, taekwondo e jogos pré-desportivos. São sete núcleos, que atendem a oito bairros e suas microrregiões, localizados no Setor Faiçalville, Residencial Aquários, Jardim Guanabara II, Vila Osvaldo Rosa, Jardim das Aroeiras, Conjunto Riviera, Jardins do Cerrado III e Vila Finsocial.



Confira os núcleos e as aulas que são oferecidas em cada local:



Parque Odilon Soares (Alameda Ana Maria Moraes Verano com Rua F8 – Setor Faiçalville)



Funcional (Segunda-feira a sexta-feira)

07h30 às 08h30 (de 16 anos acima)

08h30 às 09h30 (de 16 anos acima)



Tênis (Sábado)

08h às 10h (de 09 a 15 anos)



Futsal (Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira)

08h30 às 09h30 (de 09 a 13 anos)



Basquete (Terça-feira e quinta-feira)

08h30 às 09h30 (de 09 a 13 anos)

17h00 às 18h (de 09 a 15 anos)



Futsal (Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira)

17h às 18h (de 09 a 15 anos)



Vôlei (Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira)

18h às 20h (de 12 a 45 anos)



Parque da Vizinhança IV (Avenida Parque com Rua Saulo Coelho Chaves – Residencial Aquários



Ginástica (Segunda-feira a sexta-feira)

07h às 08h (de 18 a 60 anos)

08h às 09h (de 18 a 65 anos)

09h às 10h (de 18 a 75 anos)

10h às 11h (de 18 a 45 anos)



Ginástica (Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira)

18h às 19h00 (de 18 a 60 anos)

19h às 20h00 (de 18 a 55 anos)



Centro Esportivo Guanabara (Rua GB-6, 2-122 – Jardim Guanabara II)



Futebol (Terça-feira e quinta-feira)

08h10 às 09h (de 09 a 10 anos)

09h10 às 10h (de 11 a 12 anos)

10h10 às 11h (de 13 a 16 anos)



Futebol (Segunda e quarta-feira)

14h10 às 15h (de 13 a 16 anos)

15h10 às 16h (de 11 a 12 anos)

16h10 às 17h (de 09 a 10 anos)

17h10 às 18h (de 07 a 08 anos)

18h10 às 19h (de 04 a 06 anos)



Atividade Psicomotora e Esportiva (Segunda-feira e quarta-feira)

15h às 15h50 (de 04 a 06 anos)

18h às 18h50 (de 07 a 08 anos)



Taekwondo (Segunda-feira e quarta-feira)

16h às 16h50 (de 12 a 16 anos)

17h às 17h50 (de 09 a 11 anos)

18h00 às 18h50 (de 12 a 16 anos)



Atividade Psicomotora e Esportiva (Segunda-feira e quarta-feira)

15h às 15h50 (de 04 e 06 anos)

18h às 18h50 (de 07 e 08 anos)



Praça da Juventude (Rua JDA Oito – Jardim das Aroeiras)



Ginástica (Segunda-feira a sexta-feira)

07h às 08h (16 anos acima)

08h às 09h (10 anos acima)



Centro Esportivo Maguito Vilela (Fábio Nasser, Avenida Liberdade com Rua 14, Conjunto Riviera)



Futebol Society (Segunda-feira a sexta-feira)

08h às 11h e das 15h às 18h (de 09 a 17 anos)



Funcional (Segunda à sexta-feira)

07h30 às 10h e 16h às 18h30



Cras – Jardins do Cerrado (Rua Flor da Noite, esquina com a Rua das Eras, quadra APM 4 – Jardins do Cerrado III)



Funcional

Turma 1 (Segunda-feira a sexta-feira): 07h30 às 08h30 – 50 anos acima / 08h30 às 09h30 (de 34 a 50 anos)



Turma 2 (Segunda-feira e quinta-feira): 07h30 às 08h30 / e 08h30 às 09h30 (12 anos acima)



Pilates (Terça-feira)

07h30 às 8:30, e 08h30 às 09h30 (12 anos acima)



Yoga (Quarta-feira)

07h30 às 08h30, e 08h30 às 09h30 (12 anos acima)



Caminhada e exercícios na praça (Sexta-feira)

08h às 09h (12 anos acima)



Clube do Povo - Iniciação esportiva em natação, em parceria com a Agetul (Rua VF15, Vila Finsocial)



Terça-feira e quinta-feira

08h35 às 09h15 (nível 4/ 7 a 18 anos)

08h35 às 09h15 (nível 2/ 7 a 18 anos)

09h30 às 10h10 (nível 3/ 7 a 18 anos)

10h20 às 11h (nível 1/ 7 a 18 anos)



Quarta-feira e sexta-feira

08h35 às 09h15 (nível 4/ 7 a 18 anos)

08h35 às 09h15 (nível 2/ 7 a 18 anos)

09h30 às 10h10 (nível 3/ 7 a 18 anos)

10h20 às 11h (nível 1/ 7 a 18 anos)