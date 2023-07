Presidente diz que Atlético-GO não vai mais trocar técnico na temporada e promete reforços

Na apresentação do quarto técnico do Atlético-GO na temporada, nesta terça-feira (25), o presidente do clube Adson Batista disse que o Dragão não vai mais trocar de treinador em 2023.

Jair Ventura, que começa o trabalho no rubro-negro e inicia o 2º turno da Série B no próximo sábado (29), contra o Sampaio Corrêa, é o sucessor de Alberto Valentim, demitido há 15 dias. Antes dos dois, Mozart comandou o time e Eduardo Souza começou a temporada. Como interino, o Atlético-GO teve Anderson Gomes, da comissão permanente do clube.

"O Atlético-GO trocou de treinador porque era necessário. Agora, não troca mais este ano. Os reforços vão chegar esta semana porque a janela está perto de fechar", contou Adson Batista.

O presidente do clube prometeu pelo menos mais três reforços. Disse que o clube vai contratar lateral esquerdo "porque é inevitável" - Jefferson deixou o clube - e que as outras posições serão avaliadas por Jair Ventura "porque quem vai implantar a filosofia é ele".