Presidente do Atlético-GO após 1ª derrota no Goianão: “Não adianta ter desespero”

A Aparecidense impôs ao Atlético-GO, nesta quarta-feira (24), a primeira derrota no Campeonato Goiano no momento em que o Dragão se encaminhara para encarar mais um clássico na competição - domingo (28), pega o Vila Nova, fora de casa. O Camaleão venceu por 2 a 1, de virada, em casa, subiu na tabela, ultrapassando inclusive o rubro-negro.

O Atlético-GO abriu o placar com Gabriel Baralhas na etapa inicial, mas sofreu dois gols de Raphael Luz no segundo tempo. As jogadas dos gols foram iniciadas em chutes de fora da área e aproveitamento da sobra ou do rebote.

“Acabamos voltando um pouco mornos para o jogo. Não tem muito tempo para trabalhar, tem que ver vídeo para acertar (o time). Domingo, é jogo à parte, é um clássico, mesmo sabendo que vale os mesmo três pontos. O campeonato está só no início, podemos melhorar muito”, falou o goleiro Ronaldo, que foi vazado pela primeira vez no Estadual.

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista lamentou o resultado, mas disse que gostou do time e que entende que alguns jogadores sentiram o cansaço. “Não adianta ter desespero agora. É ter calma. Temos que ir crescendo taticamente. Nós cansamos, recuamos. Não perco a confiança no Atlético-GO”, definiu o dirigente.

Adson Batista reclamou da arbitragem especificamente na expulsão de Thiago Medeiros. O presidente do Atlético-GO disse que o assistente permitiu a entrada do reserva em campo, mas depois ele foi advertido e que, na hora da expulsão, o árbitro foi alertado pelo jogador da Aparecidense. Depois, disse que confia na federação para escolher a arbitragem do clássico.

“As trapalhadas da arbitragem, não quero ficar falando, mas é trapalhada”, disse.

O dirigente voltou a dizer da confiança que tem no time. “Estamos no caminho certo, é só fazer uma leitura mais rápida. Dois ou três jogadores cansaram. O time jogou um primeiro tempo muito bom, no segundo cansou realmente. Confio no time e no trabalho de todos.”