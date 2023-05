Presidente do Atlético-GO diz que “detalhes” separam Alberto Valentim do Atlético-GO

O Atlético espera finalizar, nesta quinta-feira (4), a contratação de Alberto Valentim para comandar o time atleticano na sequência da Série B do Brasileiro. O treinador e o presidente do clube, Adson Batista, negociam desde a demissão de Mozart, na segunda-feira (1º).

“Nós estamos conversando para definir o acerto. Estamos perto de um acerto. Há interesse das duas partes, mas há detalhes (na negociação) que precisam ser ajustados”, afirmou Adson Batista, que tem mantido contatos constantes com o treinador.

O dirigente não revelou quais os “detalhes” em que o acerto está esbarrando, mas voltou a citar a questão dos “protocolos do clube” que precisam ser seguidos pelos técnicos que são contratados pelo Atlético-GO.

É certo que o treinador precisa ouvir e trabalhar em sintonia com a comissão técnica permanente. Inclusive, uma definição desta quarta-feira (3) foi o retorno ao clube do preparador físico Jorge Soter, após dois anos e meio fora, trabalhando no Cuiabá-MT, em que também esteve ao lado de Alberto Valentim, em 2021.

Soter volta no lugar de Juvenilson de Souza, que alegou problemas pessoais e pediu para sair no final da semana passada.

“Nosso time está mal treinado, corre mal posicionado. Temos de dar uma guinada, se não não vamos conseguir o acesso”, justificou Adson Batista.

O presidente do Atlético-GO lembrou que o time tinha vitória encaminhada na abertura da Série B, após abrir 3 a 1 e permitir o empate do Sampaio Corrêa-MA após os 37 minutos do segundo tempo. Segundo Adson Batista, Alberto Valentim tem as condições para dar uma virada na condução da comissão técnica e na nova reorganização tática do time.