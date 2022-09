Presidente do Atlético-GO mantém Eduardo Baptista no clube, que vive crise no Brasileiro

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, garantiu na tarde desta terça-feira (20) que o técnico Eduardo Baptista continua no comando da equipe na disputa do Brasileirão. O Dragão vem de derrota em casa para o Inter, por 2 a 1, e permanece em penúltimo lugar da Série A com 22 pontos.

Após a partida disputada no Estádio Antonio Accioly, alguns torcedores protestaram contra o presidente do clube, Adson Batista, por causa do desempenho ruim. O dirigente desabafou e disse que não ficará muito tempo no futebol. Pretende formar uma base forte para o próximo ano, com o time rebaixado à Série B ou se mantendo na Série A.

O Atlético-GO vive a pior crise técnica nesta temporada e o dirigente chegou a dizer que poderia antecipar uma reformulação profunda, caso não houvesse reação. Por enquanto, não deu início a isso, o que começa com Eduardo Baptista.

Sobre Eduardo Baptista, afirma que ele faz bom trabalho e que "não é o único culpado" pela campanha fraca do time na Série A. Até agora, ele comandou o time em cinco jogos, venceu apenas uma vez - na estreia dele, o Dragão fez 3 a 1 sobre o São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana.

Depois, perdeu de Atlético-MG e Coritiba (ambos de 2 a 0) e para o Inter (2 a 1), além de sofrer a eliminação na Sul-Americana para o São Paulo (derrotas de 2 a 0 no tempo regulamentar e 4 a 2 nos pênaltis).

O próximo jogo será com o Corinthians, no dia 28 (quarta-feira). Nele, Eduardo Baptista completa um mês de trabalho no Dragão. "Por enquanto, ele (Eduardo Baptista) tem feito o máximo possível", avalia Adson Batista.

Eduardo Baptista assumiu o elenco junto com o xará, Eduardo Souza, que retornou ao Atlético-GO para trabalhar na comissão técnica permanente do clube. Como Baptista estava suspenso no último jogo, contra o Inter, porque havia sido expulso em Coritiba, o comando da equipe em campo ficou a cargo de Eduardo Souza.

Mesmo com a troca de comando, numa tentativa de choque de gestão, o elenco atleticano não deu a resposta esperada. O time sempre cai de produção assim que sofre gol, como ocorreu nas partidas anteriores. Nos últimos jogos, o time saiu à frente no placar no empate (1 a 1) com o Cuiabá, na vitória sobre o Red Bull Bragantino-SP (2 a 1) e contra o São Paulo (3 a 1, na estreia de Eduardo Baptista).