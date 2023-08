Presidente do Goiás tem decisão favorável no STJD, mas segue suspenso

O presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, teve pedido de efeito suspensivo parcialmente acatado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O dirigente esmeraldino não precisa pagar a multa de R$ 75 mil até o dia do julgamento do recurso no Pleno do STJD, mas segue cumprindo suspensão de 90 dias.

No dia 17 de agosto, a 4ª Comissão Disciplinar do STJD multou e suspendeu Paulo Rogério Pinheiro devido a declarações feitas pelo presidente esmeraldino após a vitória sobre o Fortaleza. Segundo o tribunal, Paulo Rogério Pinheiro infringiu o artigo 243-F do CBJD - ofensa à honra - e por isso recebeu multa de R$ 75 mil e suspensão de 90 dias das suas atividades.

O departamento jurídico do Goiás entrou com pedido de efeito suspensivo até que o recurso solicitado seja julgado na instância superior do STJD. No entanto, o auditor Maurício Neves Fonseca concedeu o efeito suspensivo apenas parcial, com relação apenas ao pagamento da multa.