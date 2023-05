Promotor do MP-GO e presidente do Vila Nova serão convidados a depor na CPI das Apostas Esportivas

A CPI das apostas esportivas aprovou os primeiros requerimentos nesta terça-feira (23), em sua primeira sessão oficial. Onze pautas foram analisadas e aprovadas em blocos (assuntos similares foram aprovados juntos), entre elas os convites para que o promotor Fernando Cesconetto, promotor do Gaeco e coordenador da Operação Penalidade Máxima, do MP-GO, e o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, prestem depoimentos à Comissão sobre o caso de manipulação de resultados.

Em ordem, a primeira aprovação direta sobre manipulação de resultados foi o convite para Fernando Cesconetto, promotor do Gafalar na CPI sobre as investigações da Operação Penalidade Máxima, do MP-GO. O segundo item foi o convite para que o procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres, fale na Comissão.

A terceira aprovação foi o acesso aos documentos das investigações. O quarto e último requerimento aprovado foi o convite para o presidente Hugo Jorge Bravo, do Vila Nova, preste depoimento na CPI.

“A presença do presidente do Vila Nova (Hugo Jorge Bravo) é muito importante. Ele vai nos ajudar nesse encaminhamento”, falou o deputado Danilo Forte (UB-CE).

Ao POPULAR, Hugo Jorge Bravo confirmou que vai aguardar o convite e que terá "o maior prazer de falar algumas verdades" na CPI das apostas.

Antes da aprovação de requerimentos do tema da CPI das Apostas, também foi aprovada uma moção de repúdio contra a liga espanhola, em função do racismo sofrido pelo atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, em jogo diante do Valencia, no último domingo (21).

O dirigente do time colorado apresentou ao MP-GO, em novembro do ano passado, a denúncia que deu origem à Operação Penalidade Máxima. Duas fases foram deflagradas desde então e 25 pessoas são réus em dois processos, sendo 15 jogadores.

De acordo com o cronograma da CPI, as oitivas vão começar a partir do dia 30 de maio. O prazo para conclusão das audiências será no dia 13 de julho.

Além das 11 pautas aprovadas nesta terça-feira, mais de 110 requerimentos aguardam para entrarem em votação. Entre os pedidos estão convocações para que réus nos processos do MP-GO prestem depoimentos, sócios de casas de apostas sejam convidados, dirigentes de clubes (entre eles o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e outras pessoas que possam contribuir com o tema.

Essas pautas entram em votação aos poucos na rotina da CPI.