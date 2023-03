Quanto o milhão de euros 'perdido' por Neymar impacta no salário anual dele

Neymar simulou numa live ter perdido 1 milhão de euros, R$ 5,6 milhões na cotação atual, em um site de apostas em uma ação de marketing, o que representaria quase 2% do que recebe por ano.

Neymar ganha US$ 55 milhões, R$ 306,4 milhões anuais fixos, entre salários e bônus por metas em campo. Por mês, são cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 25 milhões).

Sendo assim, os R$ 5,6 milhões 'perdidos' no site de aposta representariam aproximadamente 1,8% do seu ganho anual. Ele ainda ganha outros US$ 32 milhões 'por fora', com seu trabalho extracampo, em especial contratos de publicidade.

Os dados são da Revista Forbes de 2022. Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025.

JOGADA DE MARKETING

A assessoria do jogador informou ao UOL que tudo não passou de uma jogada de marketing. Foi uma ação em parceria com a Blaze, site de apostas do qual Neymar é embaixador.

O atacante abriu uma live nas redes sociais para compartilhar o jogo com os internautas. Ele passou por diferentes jogos do site, mas perdeu tudo quando se arriscou na roleta.

Neymar entrou em 'desespero' ao saber do dinheiro perdido e brincou com a situação.