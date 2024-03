Quartas de final do Goianão terão VAR em todos os jogos; confira a escala de arbitragem

Os jogos de ida das quartas de final do Campeonato terão a tecnologia do VAR em todas as partidas. Serão dois duelos no sábado (2), Goiatuba x Atlético-GO e Goiânia x Goiás, e dois no domingo (3) com os confrontos entre Goianésia x Vila Nova e Aparecidense x Anápolis.

Jefferson Ferreira, Leone Carvalho, André Luiz Castro e Artur Morais serão os árbitros de vídeo nos jogos de ida do Goianão. A escala completa foi divulgada pela Federação Goiana de Futebol, nesta quinta-feira (29).

Os árbitros principais das primeiras partidas das quartas de final serão André Luiz Castro (Goiatuba x Atlético-GO), Artur Morais (Goiânia x Goiás), Wilton Pereira Sampaio (Goianésia x Vila Nova) e Jefferson Ferreira (Aparecidense x Anápolis).

Confira a escala de arbitragem completa dos jogos de ida das quartas de final:

Dia 2/3/24 – Sábado:

Goiatuba EC x Atlético CG – 16:00 – Divino Garcia Rosa (Goiatuba)

Árbitro: André Luiz Castro

Assistente 1: Hugo Corres

Assistente 2: Tiego dos Santos

VAR: Jefferson Ferreira

AVAR: Bruno Pires (Fifa)

Goiânia EC x Goiás EC – 18:00 – Olímpico Pedro Ludovico (Goiânia)

Árbitro: Artur Morais

Assistente 1: Fabrício Vilarinho (Fifa)

Assistente 2: Jonny Kamenach

VAR: Leone Carvalho

AVAR: Anderson Gonçalves

Dia 3/3/24 – Domingo:

Goianésia EC x Vila Nova FC – 16:00 – Valdeir José de Oliveira (Goianésia)

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistente 1: Bruno Pires (Fifa)

Assistente 2: Tiago Gomes

VAR: André Luiz Castro

AVAR: Fabrício Vilarinho (Fifa)

AA Aparecidense x Anápolis FC – 16:00 – Aníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistente 1: Cristhian Passos

Assistente 2: Leone Carvalho

VAR: Artur Morais

AVAR: Hugo Correa