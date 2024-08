Quatro jogadores do Atlético-GO entram na reta final de recuperação

Quatro jogadores do Atlético-GO deixaram o departamento médico e iniciaram o trabalho de transição física nesta terça-feira (20): o zagueiro Alix Vinícius, os volantes Roni e Gustavo Campanharo e o atacante Emiliano Rodríguez. O retorno à equipe não tem data definida.

O zagueiro Pedro Henrique e o atacante Derek, substituídos no primeiro tempo no jogo em que o Dragão venceu o Inter por 1 a 0, fizeram tratamento e, na tarde desta terça-feira (20), deixaram o clube para fazer exames de imagem.

A reta final de recuperação de quatro atletas deixa o técnico Umberto Louzer bem mais animado em relação às opções na sequência da Série A do Brasileiro.

Alix Vinícius era titular na zaga e atuou pela última vez no empate (1 a 1) com o Bahia, no dia 24 de julho. Ele foi expulso no final do jogo, cumpriu suspensão na derrota (2 a 0) para o Flamengo e sentiu a tendinite no joelho. Assim, não atua há quase um mês.

Gustavo Campanharo chegou ao clube antes da final do Goianão, se preparou para disputar o Brasileirão e acabou se machucando. Precisou passar por artroscopia no joelho, cumpriu os protocolos médicos e físicos de recuperação, voltou a atuar na derrota de 3 a 1 para o Fortaleza no dia 21 de julho. Recentemente, sentiu desconforto muscular e voltou ao departamento médico.

Roni teve lesão muscular na derrota para o Vasco pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto, quando atuou improvisado na lateral direita.

Emiliano Rodríguez ficou fora dos últimos jogos também reclamando de dores musculares.

Como Derek também saiu de campo contundido na vitória sobre o Inter, há necessidade de opções no ataque. O venezuelano Jan Hurtado deve continuar como titular diante do Juventude.