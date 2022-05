Quem joga: veja a provável escalação do Atlético-GO contra o Coritiba

O Atlético-GO terá mudanças forçadas por causa de suspensão, contusão e opção técnica para o duelo deste sábado (21) contra o Coritiba, na estreia do técnico Jorginho pelo Dragão. A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly, a partir das 16h30.

Desfalques: Dudu, lateral direito, ainda se recupera de lesão ligamentar no dedo médio do pé esquerdo, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Léo Pereira, ambos suspensos, também estão fora.

Provável time: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Edson, Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Luiz Fernando.

Relacionados: Ronaldo e Luan Polli (goleiros); Hayner, Jefferson, Arthur Henrique (laterais); Wanderson, Gabriel Noga, Ramon Menezes (zagueiros); Edson Fernando, Edson, Marlon Freitas, Lucas Lima, Rickson (volantes); Shaylon, Wellington Rato, Jorginho (meias); Diego Churín, Airton, Jean Carlos, Luiz Fernando (atacantes).

O lateral esquerdo Jefferson retorna, no lugar de Arthur Henrique. Na zaga, Wanderson será mantido ao lado de Ramon Menezes, que volta após ter sido poupado pela Sul-Americana.

No meio de campo, Edson retorna como volante, assim como Luiz Fernando (ausente na Sul-Americana por não ter sido inscrito) atua no ataque ao lado de Wellington Rato. Jorginho, suspenso no último jogo da Série A, mas titular na Sul-Americana, está garantido na formação titular.

Contra o Coritiba, o Atlético-GO busca a primeira vitória na Série A. Em seis rodadas, empatou três vezes e perdeu em outras três ocasiões. O desempenho ocasionou na troca no comando técnico, com a demissão de Umberto Louzer e contratação de Jorginho.