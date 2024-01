Quem o Atlético-GO contratou para 2024; conheça os reforços

RONI

Idade: 24 anos

Posição: Volante

Sobre o jogador: Revelado na base do Corinthians e está no elenco profissional desde de 2020

VÁGNER LOVE

Idade: 39 anos

Posição: Atacante

Clube anterior: Sport (desde julho de 2022)

Situação: livre no mercado, chega com um ano de contrato (até o final de 2024)

Como joga: Principal nome acertado pelo Dragão para 2024. Há 20 anos, fez a estreia na Série A, no Palmeiras. Atuou em grandes clubes, no exterior e na seleção brasileira. Goleador, é jogador de área, mas se articula muito bem com outros atacantes e armadores.

PEDRO HENRIQUE

Idade: 31 anos

Posição: Zagueiro

Clube anterior: Lion City Sailors (Singapura)

Situação: Após dois anos no futebol asiático, rescindiu com ex-clube e terá vínculo de um ano

Como Joga: Zagueiro canhoto, de estatura elevada (1,90m), bom no jogo aéreo defensivo e ofensivo, vigoroso. Está de volta ao Dragão, no qual atuou em 2021. Chega para agregar experiência e será um dos poucos atletas goianos no elenco atleticano

THAYLLON

Idade: 22 anos

Posição: Atacante de lado (extrema)

Clube anterior: São José-RS

Situação: Terminou vínculo com o ex-clube, chega em definitivo para o Dragão e deve fechar por uma temporada

Como joga: Rápido, sabe usar bem os lados do campo e tem facilidade para chutar com as pernas esquerda e direita. Tem bom drible. Fez 9 gols na Série C, pelo São José-RS. Chega como opção para a vaga de Kelvin, ex-São José-RS e que tem características parecidas

GUILHERME ROMÃO

Idade: 26 anos

Posição: lateral esquerdo

Clube anterior: CRB-AL

Situação: Tem contrato com o CRB-AL até o final de 2025. Emprestado por um ano ao Dragão

Como joga: Jogador de força física, que ele usa tanto na marcação quanto no apoio ao ataque. Chamou a atenção pela regularidade em campo, pois teve média de quase 50 atuações por ano em três temporadas pelo CRB-AL

MATEO ZULETA

Idade: 21 anos

Posição: atacante

Clube anterior: Itagui Leones (Colômbia)

Situação: Emprestado ao Dragão por um ano, com opção de compra

Como joga: O colombiano aua pelos lados do campo, principalmente o direito, mas joga como o “falso 9” e um pouco atrás, como meia atacante. Além de versátil, é rápido e tem boa conclusão. Fez 13 gols em 36 atuações na 2ª Divisão colombiana, na primeira temporada como profissional

ALEJO CRUZ

Idade: 23 anos

Posição: meia-atacante

Clube anterior: Danubio (Uruguai)

Situação: Empréstimo por um ano

Como joga: Articulador pelo meio de campo, também tem boa técnica nas jogadas de bola parada e também nos cruzamentos. O uruguaio será mais uma opção de meia que atua pelos lados do campo

EMERSON JÚNIOR

Idade: 23 anos

Posição: Goleiro

Clube anterior: Internacional (sem atuar); antes, atuou pelo Figueirense, em 2021

Situação: Chega emprestado pelo Inter por uma temporada

Como joga: Tem boa estatura (1,96m), mas está sem atuar há bastante tempo. Não foi aproveitado pelo Inter nos últimos anos

PEDRO RANGEL

Idade: 23 anos

Clube anterior: Fluminense

Situação: Chega emprestado por uma temporada

Como joga: Goleiro de 1,92m, foi utilizado pelo Fluminense em jogos da última temporada, vitoriosa para o clube tricolor

ADRIANO MARTINS

Idade: 26 anos

Posição: Zagueiro

Clube anterior: Grêmio Novorizontino-SP

Situação: Depois de estar acertado com o Corinthians, o clube paulista desistiu do negócio. O Dragão se aproveitou e fechou contrato com o jogador por três anos

Como joga: É destro, joga pelo lado direito e se destacou no Novorizontino-SP pela saída de bola, pois tem bom passe, tanto os mais curtos quanto os mais longos. Ano passado, viveu a melhor temporada na carreira, atuando na maioria dos jogos do ex-clube. É inexperiente em termos de Série A, torneio que nunca disputou

BRENO SANTOS

Idade: 25 anos

Posição: Lateral e volante

Como joga: atua tanto na lateral direita como de volante e deve ser avaliado no Estadual