Réver, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, será auxiliar no Goiás

O ex-jogador Réver, de 39 anos, campeão da Libertadores de 2013 pelo Atlético-MG, será um dos auxiliares que chegam ao Goiás para trabalhar na atual comissão técnica liderada por Vagner Mancini.

Réver pendurou as chuteiras no final da temporada do ano passado, pelo Atlético-MG. No Goiás, ele terá a primeira experiência em uma comissão técnica. O novo auxiliar do clube esmeraldino concluiu o curso de treinador da Licença A da CBF no ano passado.

No início deste ano, o ex-zagueiro mudou de função no Atlético-MG e passou a atuar como coordenador de transição entre as categorias de base e profissional do Galo.

Como jogador, Réver disputou 355 jogos pelo Atlético-MG e conquistou 12 títulos, com destaques para a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014, além do Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021.

Réver também foi zagueiro campeão da Copa do Brasil de 2005 pelo Paulista, que era comandado por Vagner Mancini. O ex-jogador foi revelado pelo time do interior de São Paulo.

Na carreira como atleta, ele ainda atuou por clubes como Grêmio, Flamengo, Internacional, Al Wahda (Emirados Árabes Unidos) e Wolfsburg (Alemanha).