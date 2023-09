Ralf cobra reação do Vila Nova contra a Chape: "temos de dar uma resposta"

O volante Ralf alertou sobre a necessidade de uma vitória do Vila Nova sobre a Chapecoense neste domingo (1) para que o Tigre mantenha vivo o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O experiente jogador colorado lembrou também sobre o reencontro com o técnico Claudinei Oliveira.

Ralf acredita que uma vitória sobre a Chapecoense será como uma resposta ao elenco e à torcida sobre a capacidade que o Vila Nova tem de ainda almejar uma vaga dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 39 anos, destacou a importância da conquista dos três pontos no Serra Dourada, em partida que marca a estreia do técnico Lisca.

"Temos de ganhar para sabermos o que nós almejamos na competição. Se não ganharmos, sabemos que fica mais distante, mais difícil. Então, com todo respeito à Chapecoense, com muita humildade, temos de voltar a vencer até para dar uma resposta para nós mesmos e para o torcedor. Temos de nos aproximar do G4 novamente, pois se deixar distanciar não chegaremos mais", frisou.

O volante colorado foi questionado sobre os perigos que a Chapecoense pode apresentar ao Tigre e lembrou do reencontro com o técnico Claudinei Oliveira, responsável pela campanha do início da trajetória do clube nesta Série B.

"Claro, tem o professor Claudinei (Oliveira) por quem nós temos o total respeito, mas dessa vez nós vamos ter que ganhar, não tem outro jeito", destacou Ralf.