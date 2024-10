Ralf passa por cirurgia e não joga mais pelo Vila Nova em 2024

A situação de desfalques no Vila Nova acabou de ficar ainda mais preocupante. O volante Ralf, que estava com suspeita de luxação no ombro, rompeu os ligamentos da clavícula e passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (24). Por isso, o jogador não atua mais com a camisa colorada em 2024.

Na vitória contra o Amazonas por 1 a 0, no OBA, conquistada na última terça-feira (22), o Vila Nova viu quatro jogadores serem saírem de campo por questões físicas: Ralf, Arilson, Du Fernandes e Elias. No caso de Ralf, a suspeita era de uma luxação no ombro e foi substituído ainda no 1º tempo.

Porém, com o diagnóstico de rompimento dos ligamentos da clavícula, o jogador de 40 anos perderá o restante da temporada. Ainda não se sabe se Ralf vai se aposentar em 2025. Caso ele decida continuar jogando, o Vila Nova precisará renovar o contrato por pelo menos o período equivalente às semanas que ficará se recuperando em Goiânia.

Ralf vinha sendo peça-chave na escalação do Vila Nova neste ano, tanto como volante quanto como zagueiro, nas mãos de diferentes treinadores. Em 2024, ele fez 49 jogos, o mesmo número de 2023. A projeção é de que ele completaria a sua temporada com mais partidas pelo Tigre, de maneira isolada, desde que chegou em 2022 (quando fez 35 jogos). Contudo, isso não será mais possível.