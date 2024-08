Ralf reconhece desempenho ruim do Vila Nova e alerta para distanciamento do G4

LUIZ FELIPE MENDES

Na saída de campo após a derrota por 2 a 0 para o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, o volante Ralf reconheceu a má atuação do Vila Nova, sobretudo no 1º tempo da partida, fez um alerta para o distanciamento do G4 da Série B e projetou o confronto direto contra o Sport na próxima sexta-feira (16), às 21 horas, no OBA, pela 21ª rodada.

“Claro, a gente fez um primeiro tempo muito abaixo do que vínhamos fazendo nos outros jogos. Hoje (segunda, 12) a gente sabe que deixou a desejar no primeiro tempo. No segundo tempo, tentamos controlar mais, só que com 2 a 0 adverso, jogando fora de casa, é complicado. Temos que voltar mais ligados, já estamos nos distanciando do G4, isso não pode, temos que pontuar, principalmente fora de casa”, declarou em entrevista ao Premiere.

O Vila Nova praticamente não incomodou o Guarani, que balançou as redes com Douglas e Airton e ainda poderia ter ampliado se não fosse pelo goleiro Dênis Júnior, que chegou a defender uma cobrança de pênalti de Caio Dantas - tudo isso na metade inicial do duelo. Com o revés, o Tigre alcançou cinco jogos sem vencer e pode terminar a rodada em 7º lugar, a três pontos do G4.

“Agora é virar a página, saber que já tem confronto difícil contra o Sport no final de semana, é descansar e ver o que precisa melhorar e acertar as coisas para o próximo jogo”, concluiu Ralf.