Rally dos Sertões chega a Formosa neste sábado (24)

O município de Formosa recebe neste sábado (24) a segunda etapa da 32ª edição do maior rally das Américas, o Sertões BRB 2024. A competição, que tem apoio do Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), começa no sábado, com largada em Brasília.

Os competidores devem passar por Santa Maria da Vitória (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA) e retornam à Formosa na sétima etapa da competição, na próxima sexta-feira (30), encerrando o evento no dia seguinte em Brasília. Com a participação de 300 pilotos de motos, carros e UTVs (veículo utilitário multitarefas), o Rally dos Sertões conta com percurso de 3.500 km, que inclui o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, explica que os participantes ficarão três dias em Formosa, reforçando a vocação turística do Nordeste goiano. “Por onde passa, o rally movimenta a economia, além de realizar ações sociais. Ficamos muitos felizes com essa parceria e já estamos preparando a edição do Sertões Mountain Bike, em Pirenópolis, prevista para setembro”, informou.

Ações Sociais

Com o lema “Caminho que inspira”, os organizadores da 32ª edição do evento vão promover ações que envolvem água potável, saúde de qualidade, artes, gastronomia, neutralização de carbono, gestão de resíduos e projetos de educação ambiental e financeira.

Em Goiás, a caravana de voluntários da SAS Brasil, organização que tem a missão de levar saúde às populações vulneráveis, estarão nas cidades de Cavalcante, nos dias 27 e 28 de agosto, e em Formosa, nos dias 29 e 30, com o mutirão de atendimento em oito especialidades.

A organização atenderá a população que está na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) nas especialidades de alergologia, dermatologia, oftalmopediatria, clínica médica, ginecologia, pediatria, neurologia e psicologia. A expectativa é atender mais de 14 mil pessoas.

As ações incluem também doação de filtros e miniestação de tratamento de água; educação ambiental, horta pedagógica e concurso de artes nas escolas públicas locais; e distribuição de produtos de higiene menstrual nas comunidades carentes.

Além disso, o Sertões será recebido em Formosa com o “Concurso Gastronômico Sabores do Cerrado”. A iniciativa envolve 24 restaurantes e impacta cerca de 40 mil pessoas. O objetivo é valorizar a gastronomia e movimentar a economia local com a chegada da caravana de 2,5 mil pessoas.

Segundo a CEO do Rally dos Sertões, Leonora Guedes, a prova “é um evento de três dimensões: além do esporte, temos o turismo, com a missão de promover o Brasil, e a dimensão social. Não faz sentido passarmos por todas as cidades pelas quais passamos sem deixar um legado de saúde, educação e conscientização ambiental para a população”.