Recém-contratado, zagueiro do Atlético-GO tem lesão grave no joelho e passará por cirurgia

O zagueiro Igor Ribeiro, de 21 anos, terá de ser submetido a uma cirurgia no joelho e não deverá iniciar a temporada pelo Atlético-GO. A lesão foi detectada nos exames médicos do jogador com o Dragão, mas isso não significa que o jogador não vá seguir no clube rubro-negro. O jogador tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e a diretoria atleticana optou por realizar a cirurgia e recuperar o atleta.

Observado no Real Noroeste-ES, o jovem defensor é considerado como uma aposta da diretoria atleticana, que enxerga muito potencial no jogador. Ele foi o primeiro nome revelado pelo clube, mas em sua chegada ao Dragão teve a lesão no joelho diagnosticada e a efetivação do contrato fica em compasso de espera.

Por enxergar potencial no jogador, o Atlético-GO vai arcar com o procedimento cirúrgico no jogador e dar início ao processo de recuperação física do jogador. O prazo médio de recuperação desse tipo de lesão é superior a seis meses.

Confira a nota publicada pelo Atlético-GO:

Durante as avaliações de pré-temporada, o zagueiro Igor Ribeiro foi diagnósticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Considerando seu potencial, optamos por realização de procedimento cirúrgico e início do processo de recuperação do atleta.