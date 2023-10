Reconhecimento facial nos estádios e lei nacional para organizadas são discutidos em audiência

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizou audiência pública na manhã desta terça-feira (3), a pedido do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD-GO) para ouvir partes interessadas na necessidade de aprimoramento da legislação com o intuito de acabar com a violência em competições esportivas no Brasil.

Dois pontos abordados foram o avanço na tecnologia de reconhecimento facial nos estádios e um tratamento uniforme com as torcidas organizadas em todo o país. A audiência pública foi uma instrumento utilizado pelo deputado para dar voz a diversos agentes interessados na pauta, entre eles estavam representantes dos ministérios do Esporte e da Justiça, CBF, além de membros de torcidas organizadas e de entidades de segurança pública.

Nesta quarta-feira (4) está prevista a votação, em plenário, a respeito dos vetos que governo federal fez em relação à Lei Geral do Esporte. O deputado goiano é relator de um projeto de lei que visa combater a violência relacionada às competições esportivas.

"Após aprovação ou não aprovação dos vetos, teremos o texto definitivo da Lei Geral do Esporte. Assim, vou saber, baseado no que ouvi hoje, o que inserir, suprimir e substituir em relação ao projeto de lei que visa combater a violência nas competições esportivas", explicou Ismael Alexandrino.

O parlamentar goiano avaliou como positiva a audiência realizada em Brasília e acredita que ela será importante para a sequência dos trabalhos do projeto de lei de sua relatoria.

"A audiência pública foi no sentido de contemplar e dar uma escuta qualificada e voz a todos que são envolvidos. Foi muito positiva, pois nunca tinham ouvido as torcidas organizadas", destacou Ismael Alexandrino.

Na discussão, membros das torcidas organizadas cobraram uma uniformidade no tratamento com os torcedores organizados no Brasil e destacaram a importância do avanço na utilização da tecnologia para ajudar na contenção da violência nos estádios, como o reconhecimento facial, por exemplo.