Recuperado de lesão, Caio Dantas pode aumentar poder de fogo do Vila Nova

O Vila Nova voltou a ter Caio Dantas na Série B e o retorno do jogador de 30 anos é motivo para o torcedor colorado acreditar que o Tigre pode ter um salto de produção e eficiência ofensiva. Após duas lesões musculares e um mês afastado das partidas, ele entrou no 2º tempo contra o Avaí e fez o gol de empate (1 a 1) no último sábado (12).

Nos 28 minutos em que esteve em campo em seu retorno aos gramados, Caio Dantas mostrou presença de área, mas também se movimentou fora dela. Mostrou que pode ser um atacante que ajuda a quebrar linhas adversários e ser decisivo.

Sem a bola, apenas com movimentos, o Vila Nova volta a contar com um jogador que incomoda as defesas adversárias. Como centroavante ou atleta de beirada com movimentos de facão (corrida em diagonal), Caio Dantas consegue ajudar a descompactar linhas defensivas e gerar espaços para ele ou companheiros concluírem jogadas.

Caio Dantas não é um construtor de jogadas, mas tem participação importante nas construções ofensivas com seus movimentos. Já mostrou que joga em diferentes funções no ataque colorado e isso permite que o time ganhe opções para o time titular ou alterações durante os jogos.

“Com ele, o time ganha em movimentação, possibilidade de mais apoio fora da área para construir jogadas, mais pegada na marcação da saída de bola do adversário e, principalmente, amplia o poder de fogo da equipe, com o centroavante mais perigoso do elenco”, completou o comentarista do Sportv, Cabral Neto.

O técnico Marquinhos Santos, por exemplo, pode escalar a equipe com quatro atacantes, sendo dois centroavantes, ou três atacantes e um meia de criação, como fez diante do Avaí com Luciano Naninho entre os titulares. Em todas as plataformas táticas, Caio Dantas se encaixa como atacante de beirada ou centroavante.

“Caio Dantas pode voltar à equipe no lugar de Neto Pessoa para preservar Naninho na posição em que atuou diante do Avaí, com Henrique Almeida mais à direita e infiltrando na área. Ou até mesmo testar a possibilidade de reativar a dupla Caio e Neto, na esperança que o time volte a funcionar tão bem quanto antes e que Neto Pessoa volte a ter um rendimento melhor, como em boa parte do 1º turno do campeonato”, exemplificou Cabral Neto.

Goleador

Com Caio Dantas, o Vila Nova volta a ter um dos seus artilheiros e atletas mais decisivos na equipe para a sequência da Série B.

O atacante marcou seis gols na Série B, em quatro jogos, e em todas as partidas o time colorado pontuou: fez o segundo e terceiro gols nas goleadas de 3 a 0 sobre o Avaí e Botafogo-SP no 1º turno e marcou os gols dos empates por 1 a 1 com o Mirassol (1º turno) e novamente diante do Avaí, na rodada passada. Ele e Guilherme Parede são os principais goleadores da equipe na competição nacional.

No atual elenco, apesar de ter ficado fora de seis das últimas sete partidas da equipe, Caio Dantas é o jogador com melhor aproveitamento de acertos de finalizações do Vila Nova: 48,4% (16 de 33 chutes) e tem a quarta melhor média de arremates no time colorado, com 1,9 chutes por partida - Guilherme Parede (3,4), Neto Pessoa (2,09) e Lourenço (2,4) estão à frente dele. Os números são do Footstats.

Nesta segunda-feira (14), Caio Dantas foi avaliado no departamento médico, algo normal em casos de atletas que voltam de lesões. O atacante terá mais dois dias de treinos com objetivo de continuar recuperando ritmo e pode ser uma das novidades no time titular para o jogo contra o Mirassol, na quinta-feira (17), no OBA.

A volta de Caio Dantas gera expectativa de que o time colorado também possa retomar o caminho da boa fase na Série B e seguir entre os times que vão disputar o acesso até as rodadas finais da Segundona. Com o atacante em campo, o Vila Nova tem aproveitamento de 68,6%: dez vitórias, cinco empates e duas derrotas.