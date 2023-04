Recuperado, Diego Gonçalves vira opção para o ataque do Goiás

Recuperado de pequenas fraturas no rosto, o atacante Diego Gonçalves está liberado para voltar a jogar pelo Goiás. O atacante esmeraldino, no entanto, vai precisar jogar com uma proteção facial.

Diego Gonçalves se machucou no 1º tempo da partida contra o Athletico-PR, no dia 15 de abril, na estreia esmeraldina nesta Série A do Campeonato Brasileiro após sofrer um choque no rosto. Naquele momento, o jogador precisou ser levado a um hospital para realizar exames e ficar em observação.

Após constatadas as fraturas, o jogador precisou ficar de repouso por uns dias e foi informado que só poderia voltar a jogar dentro de um prazo aproximado de 15 dias, mas com a ajuda de uma máscara de proteção.

Apesar de ser criticado por muitos torcedores, Diego Gonçalves tem a confiança do técnico Emerson Ávila e é uma figura importante no elenco esmeraldino. Com seu retorno, o Goiás volta a ter mais uma opção de jogador para os lados do campo, pois Diego Gonçalves apesar de preferir jogar pela esquerda, também realizou muitos jogos na mesma função, mas do lado direito do campo.

O Goiás finaliza nesta sexta-feira (28) a preparação para o duelo contra o Internacional, que vai acontecer no próximo domingo (30), às 18h30, no Beira-Rio. Após o último treino em Goiânia ficará definido se o atacante vai integrar a delegação que viaja para jogar não somente contra o Internacional, mas também contra o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.