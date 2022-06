Recuperado, Vinícius será novidade do Goiás no Rio

O atacante Vinícius, de 28 anos, será a novidade da delegação esmeraldina que sai de Goiânia para uma série de dois jogos como visitante pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador deve voltar a entrar em campo pelo Goiás após 47 dias se recuperando de uma lesão.

Principal destaque do Goiás durante o Campeonato Goiano, Vinícius se lesionou logo nos primeiros minutos do jogo de ida da final do Campeonato Goiano, contra o Atlético-GO. No primeiro momento, o atacante desfalcou o time esmeraldino por quase um mês, até ser relacionado para o jogo da ida da 3ª fase da Copa do Brasil diante do RB Bragantino, em Goiânia.

Após essa partida, disputada no dia 20 de abril, Vinícius voltou a sentir a lesão e desta vez parou por mais tempo. No total, o jogador terá ficado sem jogar por 47 dias se retornar, como é previsto, na segunda-feira (6) contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

O retorno de Vinícius é esperado com ansiedade pela torcida esmeraldina. O atacante disputou 16 jogos pelo Goiás na temporada e se notabilizou pelas nove assistências que distribuiu, além dos quatro gols marcados.

Contar com Vinícius para o jogo contra o Botafogo será um alento para o técnico Jair Ventura, que perdeu Caio Vinícius e Pedro Raul para a partida contra o RB Bragantino pela Copa do Brasil e ainda viu Diego e Apodi acusarem problemas musculares em Bragança Paulista. Após jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, na segunda-feira (2), o Goiás segue para a capital cearense para duelar com o Fortaleza na quinta-feira (9).