Reforço do Atlético-GO, Vizeu se destaca com estatura e bom posicionamento

Centroavantes do Dragão com mais gols pelo clube nas últimas cinco temporadas

A carreira do atacante Felipe Vizeu, de 25 anos, é de altos e baixos e sua chegada ao Atlético-GO pode representar uma nova trajetória de ascensão. É isso o que espera o jogador ao aceitar o desafio e, ao mesmo tempo, é o desejo da diretoria atleticana, que não conseguiu emplacar um grande goleador no clube nas últimas temporadas.

Felipe Vizeu surgiu com muito potencial nas categorias de base do Flamengo e marcou 20 gols pelo clube carioca antes de ser negociado com a Udinese, da Itália, por R$ 20 milhões. O centroavante deixou o rubro-negro durante a pausa para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Depois de mais de quatro anos rodando por diversos clubes, não conseguiu ainda reencontrar o futebol que o credenciou para uma negociação multimilionária.

Quando apareceu no Flamengo, Felipe Vizeu mostrava atributos importantes para um grande goleador. É um atleta de boa estatura, com 1,84m, e marcou gols de cabeça pelo clube carioca com um bom posicionamento na área, impulsão e gesto técnico correto.

Além da bola aérea, a virtude de se posicionar bem dentro da área levou Felipe Vizeu a marcar com a camisa do Flamengo, muitos gols com a esperteza de se antecipar à marcação dos zagueiros para criar condições de finalizar bem. O jogador tem como ponto forte o chute de pé esquerdo, mas também marcou algumas vezes com o pé direito.

Esse cartaz apresentado no Flamengo seduziu a Udinese, da Itália. No entanto, Felipe Vizeu não conseguiu repetir mais a fase vivida no clube que o revelou. Desde a saída para a Europa, não emplacou uma boa sequência.

O melhor momento foi com a camisa do Grêmio, em que jogou emprestado em 2019, com 26 jogos e cinco gols. Depois disso, Felipe Vizeu passou por clubes como Akhmat Grozny, da Rússia, Ceará, Yokohama FC, do Japão, e, por último, defendeu o Sheriff Tiraspol, da Moldávia. Somadas todas essas passagens por clubes e lugares tão diferentes, marcou 17 gols e não conseguiu sequer igualar os tentos marcados quando estava no Flamengo.

Vizeu chega com aprovação da torcida

Apesar de vir de um momento de baixa, Felipe Vizeu chega ao Dragão com aprovação da torcida rubro-negra. O desejo é que o jogador encontre o lugar certo para dar a volta por cima na carreira, como avaliou André Leonel, que é ex-centroavante do Atlético-GO. André Leonel acredita que, com as características apresentadas por Vizeu no início da carreira, o jogador pode vingar no novo clube porque terá um muitas chances criadas para balançar as redes adversárias.

“O Atlético-GO é um time que cria muitas oportunidades. Creio que ele (Felipe Vizeu) vai se sair bem. Tem tudo para que isso aconteça e torço muito também. Imagino que ele vai fazer bastante gols e ajudar o Atlético-GO a voltar para a 1ª Divisão”, comentou André Leonel, que lembrou do atacante Marcão como o grande centroavante do Dragão desde o retorno do clube rubro-negro à elite goiana em 2006.

“É um bom jogador, fez alguns gols no Grêmio e até teve bons momentos no Ceará. Espero que ele vista essa camisa 9 e honre. É muito bom receber jogadores com esse nível, vamos torcer para que dê certo”, completou André Leonel sobre sua expectativa para a passagem de Felipe Vizeu pelo Dragão.