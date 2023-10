Região Noroeste recebe Batizado Integrado e Festival Cultural

O Centro Cultural Bangalô realiza entre esta sexta-feira e domingo, 6 e 8 de outubro, o Batizado Integrado e Festival Cultural 2023, da escola Abadá Capoeira. Com programação pelos bairros Balneário, Vila Finsocial e Recanto do Bosque, na região Noroeste de Goiânia, o evento tem foco na divulgação do esporte e da cultura da capoeira.

A expectativa é receber cerca de 100 capoeiristas de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Minas Gerais, com público variado de crianças, adultos e idosos. Nos três dias os capoeiristas participam de rodas de capoeira ao ar livre, caminhada pelos bairros e aulas com especialistas, com ápice no batizado e troca de cordas, o que simboliza a iniciação do capoeirista na arte e a consagração de mais uma etapa conquistada em sua carreira dentro da Escola Abadá.

O evento é organizado pelos atletas de nível mundial Instrutor Broca, 4º lugar em sua categoria nos Jogos Mundiais do Rio de Janeiro (Melhor jogo de Siriuna, agosto de 2023) e Instrutor Jindungo. Este ano, o tema é Identidade, Musicalidade, Universidade e Arte de Educar.

A participação é gratuita e não é preciso inscrição prévia.



Batizado Integrado e Festival Cultural 2023

Programação

06/10 Sexta-feira

19h às 21h - Roda de abertura

Local: Feira da Avenida Mangalô (Setor Morada do Sol, Goiânia)

07/10 Sábado

8h às 8h30 - Caminhada de divulgação da Capoeira Abadá pela Região Noroeste

Ponto de encontro: Papelaria Brasil (Avenida Mangalô, nº837, Setor Morada do Sol, Goiânia)



9h às 10h30 - Treino com mestranda Juma

Local: Núcleo de Assistência Social Estrela Dalva (Avenida Otávio Lúcio, Rua L Três, 2, Quadra 7, Setor Estrela Dalva, Goiânia)

12h às 15h - Intervalo para almoço

15h às 16h - Aula de floreios com professora Pilha

16h às 17h - Aula de Siriúna com professor Ferrugem.

Local: Ginásio de Esportes Jardim Balneário (Praça Independência, 73-145, Jardim Balneário Meia Ponte)

18h às 19h30 - Aula de musicalidade com professor Pupunha

Local: Centro Bangalô (Rua VF-74, Quadra 57, lote 40, Vila Finsocial)

19h30 às 21h - Roda de conversa sobre lançamento da Capoeira Abadá e a arte de educar nas perspectivas da identidade, musicalidade e universidade.

Local: Centro Bangalô (Rua VF-74, Quadra 57, lote 40, Vila Finsocial)

21h às 22h - Convivência e troca de saberes

Local: Centro Bangalô (Rua VF-74, Quadra 57, lote 40, Vila Finsocial)

07/10 - Domingo

9h às 12h - Batizado e Troca de Cordas

Local: Ginásio de Esportes Jardim Balneário (Praça Independência, 73-145, Jardim Balneário Meia Ponte)

12h às 16h - Confraternização com almoço, música e dança

Local: Associação dos Idosos do Jardim Balneário (Rua Milão s/n, Jardim Balneário Meia Ponte)