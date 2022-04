Regularizado, volante pode estrear pelo Vila Nova

O volante Ralf foi regularizado na tarde desta segunda-feira (18) e está liberado para estrear pelo Vila Nova. A provável estreia do jogador será diante do Fluminense, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Maracanã, nesta terça-feira (19).

Ralf já treina com o elenco colorado há cerca de dez dias e só aguardava a regularização para estrear. Ele viajou com o grupo para o Rio de Janeiro e deve ser uma das duas novidades que o Tigre terá diante do Fluminense.

Além do volante, o meia Wagner é outra novidade no meio do Vila Nova. O provável Tigre contra o Fluminense tem: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Wagner; Matheuzinho, Pablo Dyego e Victor Andrade.

Vila Nova e Fluminense se enfrentam pelo jogo de ida da 3ª fase nesta terça-feira (19), a partir das 21h30. O duelo será disputado no Maracanã. O jogo da volta ainda terá data, horário e local a serem definidos. A partida será em maio, com a expectativa de que seja disputada no Serra Dourada.