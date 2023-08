‘Rei de Goiânia’, Rubinho tenta ampliar marcas no Autódromo Ayrton Senna

Goiânia é praticamente um lar para o experiente Rubens Barrichello. O piloto da Full Time Sports é o maior vencedor da Stock Car no Autódromo Internacional Ayrton Senna e o desejo dele é de manter o ótimo retrospecto no próximo domingo (27), pela 7ª etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro.

São oito vitórias de Rubinho em Goiânia, as duas últimas foram na temporada passada. Ricardo Maurício aparece na sequência com sete triunfos no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Na etapa da abertura da temporada, em abril, nenhum deles venceu em Goiânia, feito que Rubinho deseja repetir no próximo final de semana.

“Goiânia é um lugar que eu pensaria até morar no futuro, cidade maravilhosa. Amo estar aqui. No começo da minha carreira na Stock Car, Goiânia não estava no calendário. Eu havia corrido de Fórmula Ford e achava aquilo uma pena. Curto muito estar aqui, isso faz com que o resultado venha de forma homogênea”, comentou o piloto de 51 anos sobre a relação com Goiânia.

A expectativa é de muito calor no final de semana, com temperatura ambiente próxima dos 38 graus. “O tempo seco é o que esperamos. Já corri com chuva aqui, mas normalmente o tempo é seco e não tem muito o que fazer. Me preparo com bastante água, não tem segredo. Dentro do carro a temperatura quase chega aos 60 graus”, falou Rubinho.

Em Goiânia, Rubinho vai ter a companhia dos filhos Dudu Barrichello, que é seu companheiro de equipe na Full Time Sports, e Fefo Barrichello, que compete pela Cavaleiro Sports, na Fórmula 4.

“Para meus filhos o que eu desejo é trabalho árduo. Dificuldades farão parte das rotinas deles no dia a dia, estarão mais competitivos e resolverão seus problemas pessoais e profissionais. Não trocaria nenhuma vitória minha por uma vitória deles, pois acho que estaria fazendo mal. Eles vão construir seus próprios caminhos”, comentou Rubinho.

Dudu Barrichello, inclusive, vai correr no anel externo de Goiânia pela primeira vez na incipiente carreira na Stock Car. Não será a primeira vez que o piloto de 21 anos compete ao lado do pai, já que estiveram juntos na 1ª etapa deste ano em Goiânia. Na 4ª etapa, em Cascavel, Dudu Barrichello conquistou sua primeira vitória na categoria ao vencer a Corrida 2.

“Pra mim é uma dádiva ver o Eduardo andando tão forte no começo do ano, não espero nada de diferente (no anel externo). Eu brinco que o Dudu está querendo me aposentar mais cedo, porque está andando muito forte. A verdade é que eu falo muita coisa, ele pergunta outras tantas. Ele tem um pai, amigo e companheiro de equipe, então ele aproveita bastante”, detalhou Rubinho sobre a troca de conhecimento com o filho mais velho.

Diferença de pontos

Rubinho chega a Goiânia na briga pelas primeiras colocações e com objetivo de diminuir a diferença de pontos para o líder Thiago Camilo, que tem 164 pontos no campeonato, 23 à frente do piloto da Full Time Sports.

Rubinho acredita que um dos principais pontos positivos da Stock Car é justamente o equilíbrio. Thiago Camilo lidera o campeonato com 1 ponto à frente de Daniel Serra, vice-líder.

“A Stock tem uma qualidade grande de deixar o show muito parelho. A forma como é disputada é bem equilibrada e a gente tem um equilíbrio grande no campeonato. Um carro ou outro anda mais rápido, mas prevalece o equilíbrio”, concluiu o competidor paulista, que se sente em casa em Goiânia.