Revelação do Estadual, lateral do Vila Nova ganha força no time titular

Eleito a revelação do Goianão 2023 no começo de abril, Rodrigo Gelado se tornou titular na lateral esquerda do Vila Nova nesta temporada e vive momento de crescimento na carreira. Aos 19 anos, o jogador começa a ter sequência profissionalmente, é considerado uma joia no Tigre e projeta uma temporada de conquistas pelo time goiano.

Rodrigo Gelado é natural de Salvador, onde começou a jogar futebol. Na busca por oportunidades na carreira, foi para o Distrito Federal e, aos 17 anos, passou a integrar as categorias de base do SESP/Samambaense.

“Sofri muito para conseguir uma oportunidade e, quanto a tive, agarrei com todas as forças. Eu trabalhava em um lavajato para pagar minha passagem e jogar o Candango sub-20. Foi tudo muito difícil, hoje vejo que valeu a pena me esforçar”, contou o lateral esquerdo, que chegou ao Vila no ano passado.

O lateral esquerdo, após passagem pelo SESP/Samambaense, foi para o Taguatinga e jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vila Nova observou atletas na competição e contratou o jogador. Rodrigo Gelado foi observado por Olímpio Jayme, diretor da base colorada, e Raphael Miranda, que integra a comissão técnica permanente do clube goiano.

“Meu empresário estava conversando com o Vila desde o fim da Copinha. Quando soube da oportunidade de jogar no Vila, fiquei muito feliz. Sempre ouvi falar sobre a estrutura, a torcida e a projeção que o clube dá. Nunca tive dúvidas”, comentou Rodrigo Gelado, que, no começo deste ano, renovou contrato com o Vila Nova e assinou novo vínculo até o fim de 2025.

“Minha trajetória foi de muitos obstáculos. Quando olho para trás, vejo tudo com muito orgulho. Só tenho a agradecer a confiança da diretoria, do presidente (Hugo Jorge Bravo), do professor Claudinei (Oliveira, técnico) e de todo o grupo de jogadores e funcionários. Desde o meu primeiro dia, me receberam super bem, com muito carinho, confiança, sempre me orientaram e ajudaram”, disse Rodrigo Gelado.

A vida do lateral mudou neste ano. Rodrigo Gelado disputou 20 partidas na base do Vila Nova no ano passado, se destacou na campanha do clube goiano na Copinha e retornou direto para o time profissional. Ganhou chances no Goianão e se firmou como titular na lateral esquerda. No atual elenco, é o único jogador da posição - Diego Renan já jogou no setor, mas alterna entre lateral direita e esquerda.

No dia a dia, Rodrigo Gelado é elogiado internamento no Vila Nova pelo bom desempenho em treinos e jogos. Tem se dedicado a evoluir fisicamente, passou a ter acompanhamento com nutricionista, cuida da parte mental ao se consultar com psicóloga, trabalha para prevenir lesões e tem estudado adversários com análises dos jogadores que vai enfrentar.

As boas atuações renderam sondagens neste ano. Clubes como Santos, Cruzeiro e RB Bragantino já procuraram o estafe de Rodrigo Gelado. Equipes de Portugal, do Japão e Bélgica também fizeram consultas.

O plano do jogador é dar sequência ao bom momento e evoluir para se firmar no Vila Nova e dar um salto na carreira. “O que eu mais quero é ajudar o Vila. Individualmente, poder crescer a cada jogo e corresponder à confiança que o clube tem depositado em mim. Sonho também em ser lembrado em alguma convocação da seleção sub-20. É um objetivo pessoal e seria uma realização imensa para mim e minha família”, declarou Rodrigo Gelado, que, assim como experientes jogadores, como Ralf, Vanderlei e Caio Dantas, coloca o acesso à Série A como objetivo coletivo que busca pelo Vila Nova para 2023.

“Nosso grande objetivo é o acesso. Claro que temos que pensar jogo a jogo, mas precisamos acreditar e mirar alto. O Vila é um clube de grandeza, não podemos nos satisfazer com pouco. Vamos trabalhar e lutar muito para brigar pelo acesso à Série A”, avisou Rodrigo Gelado, que tem o sonho de chegar à seleção brasileira e atuar na Europa.

Uma curiosidade do jogador é em relação a seu apelido, Gelado. O técnico Claudinei Oliveira pediu para o atleta não ser chamado desta forma, mas o apelido pegou. A origem da alcunha está nas categorias de base e é por causa da semelhança do jogador com o personagem Lúcio Barro, conhecido como Gelado e super herói no filme “Os Incríveis”.