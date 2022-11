Richarlison brilha, e Brasil estreia com vitória sobre a Sérvia

Não faltou a dancinha do Pombo na primeira partida do Brasil no Catar. O brilho de Richarlison garantiu à seleção brasileira uma vitória na estreia na Copa do Mundo, na tarde desta quarta-feira (24), horário de Brasília. A equipe venceu a Sérvia por 2 a 0, no segundo jogo do Grupo G, com dois gols do atacante do Tottenham, um deles um golaço em um voleio.

O Brasil lidera o Grupo G por ter vencido por um gol a mais do que a Suíça, que bateu Camarões por 1 a 0 no primeiro jogo da chave. As duas seleções têm três pontos.

Além do brilho de Richarlison, estreia do Brasil teve boas atuações de Vini Jr, Casemiro e Raphinha.

Escalação confirmada

O Brasil iniciou o jogo com uma escalação inédita e bem ofensiva, que era prevista nos dias que antecederam a estreia. O desenho tático já tinha sido utilizado no ciclo da Copa, mas não com os 11 que iniciaram a partida desta estreia no Catar.

Casemiro era o único volante, com Lucas Paquetá como segundo homem de meio-campo e Neymar centralizado, com bastante liberdade no setor ofensivo. O trio de frente tinha Raphinha (ponta direita), Richarlison (centroavante) e Vinicius Junior (ponta esquerda).

Ataque contra defesa

O Brasil teve uma inicial dificuldade de saída de bola, resolvida com dribles de Vinicius Junior, que ajudava atrás e vinha buscar a bola. Logo a seleção brasileira acertou os passes e passou a empurrar a Sérvia para seu campo de defesa.

A etapa foi toda de ataque contra defesa, com a Sérvia chegando ao último terço do campo pouquíssimas vezes e apenas quando o Brasil errava e a equipe europeia puxava um contra-ataque. Fora isso, a seleção brasileira dominava a posse de bola e ficava no campo de ataque, mas sem conseguir finalizar tanto.

Aos 9 minutos, Neymar recebeu no meio da área depois de jogada pela esquerda de Vini com Alex Sandro, mas não conseguiu finalizar.

Vini Jr nas principais jogadas

Vini partiu para cima da marcação sérvia pela esquerda, aos 12, mas não conseguiu dar sequência e conseguiu o escanteio. Foram duas cobranças fechadinhas de Neymar. O goleiro tirou de soco uma delas e encaixou a outra.

O Brasil tinha dificuldade para entrar na defesa do time da Sérvia e sofria muitas faltas. Na falta de chutes a gol, aos 20 Casemiro arriscou de muito longe. O goleiro Vanja pegou.

Nas vezes em que conseguiu chegar, a Sérvia explorou as bolas pelo alto. Alisson pegou fácil aos 24.

Aos 26, Casemiro encontrou Vini em um passe rasteiro para a área, de muito longe. O atacate quase pegou, mas a bola foi muito rápida e o goleiro conseguiu tirar.

Raphinha mais explorado

A seleção brasileiro virou o lado e passou a explorar mais Raphinha pela direita. Em novo lançamento longo, dessa vez pelo alto, Raphinha fez o passe de cabeça para a área, e a defesa tirou.

Nova investida veio de escanteio curto, e a jogada de Raphinha e Paquetá resultou em toque para a área, aos 30. O goleiro pegou antes de Thiago Silva alcançar a bola.

Melhor chance

Uma ótima jogada saiu novamente dos pés de Raphinha, aos 34. O jogador do Barcelona tabelou com Paquetá e recebeu invadindo a área, batendo para a defesa do goleiro.

Outra chance não resultou em finalização. Aos 40, Vini foi lançado e o zagueiro sérvio tentou tirar, mas se atrapalhou. A bola sobrou para o atacante brasileiro, que preparou o chute, mas foi atrapalhado pelo toquinho do zagueiro atrás.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com Richarlison perdendo uma chance ao finalizar na frente do goleiro, que saiu nela e defendeu.

Neymar teve cobrança de falta bem na entrada da área, mas a bola desviou na barreira. Em seguida, no escanteio, Richarlison tentou aproveitar a sobra.

Em novas jogadas, o Brasil não conseguiu a conclusão. Estava difícil superar a marcação sérvia.

Neymar conseguiu concluir aos 10, quando tentou aproveitar o cruzamento de Vini da esquerda, mas chutou um pouco desequilibrado e bateu para fora.

Em raro momento do jogo, a Sérvia conseguiu chegar duas vezes pelo alto. A defesa brasileira tirou o perigo.

Com liberdade pela meia esquerda, Alex Sandro arriscou um chute de longe e acabou sendo o que passou mais perto porque explodiu na trave direita do goleiro Vanja, que ficou batido no lance.

O gol saiu

O gol, enfim, saiu aos 17 minutos. Vini decidiu bater, de direita, para o gol uma jogada que estava sendo construída na esquerda da área. O goleiro defendeu, mas acabou dando rebote, aproveitado por Richarlison.

Aos 21 minutos, Neymar e Vini se atrapalharam na jogada e não conseguiram concluir ou acertar o gol. A Sérvia voltou a chegar pelo alto, sem grande perigo.

O perigo veio aos 25 minutos, quando, em nova bola pelo alto, o Brasil teve dificuldade para tirar e a bola ficou viva na área. Na sobra, o chute sérvio saiu muito longe do gol.

Golaço

Aos 27 minutos, um golaço de Richarlison deu tranquilidade ao Brasil. Vini cruzou da esquerda um pouco atrás do Pombo, que dominou, a bola subiu e ele deu um voleio para marcar um belíssimo gol.

A vantagem maior no placar foi o sinal para Tite trocar no time brasileiro. Vini, que foi muito bem no jogo, saiu para entrada de Rodrygo. Paquetá deixou o campo para a entrada de Fred.

Em seguida, saíram Neymar e Richarlison para entrada de Antony e Gabriel Jesus, respetivamente.

Imagem que preocupa

Ao se sentar no banco de reservas, Neymar logo já começou tratamento com gelo no pé direito. O jogador estava com a camisa encobrindo a cabeça.

Aos 35, Casemiro ainda acertou a trave em um chute de muito longe. Fred também arriscou de frente pro gol, perto da meia-lua, para a defesa de Vanja. Rodrygo arriscou para fora aos 40, levando perigo.

FICHA TÉCNICA

BRASIL: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá (Fred); Raphinha (Gabriel Martinelli), Richarlison (Gabriel Jesus), Neymar (Antony) e Vini Junior (Rodrygo).

SÉRVIA:

Vanja Milinković-Savić; Milenković, Veljković e Pavlović; Zivković (Radonjic), Saša Lukić (Lazovic), Gudelj (Ilic) e Mladenović (Vlahovic); Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić e Mitrović.

Local: Estádio Lusail, Catar

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistentes: Mohammadreza Mansouri (Irã) e Mohammadreza Abolfazli (Irã)

Quarto árbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Assistente do VAR: Muhammad Bin Jahari (Cingapura)

Gols: Richarlison (17'/2ºT e 27'/2ºT)